Universitatea Craiova, iertată de UEFA! Știința scapă de suspendarea Peluzei Nord și primește doar amendă

Universitatea Craiova a scăpat de suspendarea Peluzei Nord după incidentele de la meciul retur cu Başakșehir. UEFA a decis doar o amendă de 29.000 de euro.

Vești excelente pentru Universitatea Craiova și pentru suporterii săi! Clubul din Bănie a evitat suspendarea Peluzei Nord, după mesajul afișat la meciul cu Istanbul Başakșehir, disputat pe stadionul „Ion Oblemenco”. În locul unei pedepse drastice, UEFA a decis să aplice doar o amendă financiară în valoare totală de 29.000 de euro.

Ce sancțiuni a dictat UEFA împotriva Universității Craiova

Potrivit deciziei forului de la Nyon, sancțiunile se împart astfel:

14.000 de euro pentru blocarea căilor publice de acces la stadion;

pentru blocarea căilor publice de acces la stadion; 15.000 de euro pentru afișarea unui mesaj considerat ofensator („F*ck UEFA”);

pentru afișarea unui mesaj considerat ofensator („F*ck UEFA”); Toni Sorică, crainicul Universității Craiova, a fost suspendat pentru un meci din competițiile europene, pedeapsă ce poate fi executată pe durata unui an.

Important este că Știința a scapat de cel mai mare risc: închiderea Peluzei Nord. Astfel, vor avea sprijinul suporterilor în primul meci pe teren propriu din grupa UEFA Conference League, contra echipei Noah.

Universitatea Craiova a fost sancționată și cu FK Sarajevo

Nu este pentru prima dată în acest sezon când Universitatea Craiova este sancționată de UEFA. În tururile preliminare, după confruntarea cu FK Sarajevo, clubul a fost amendat cu:

20.000 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice și aruncarea de obiecte în teren;

pentru folosirea materialelor pirotehnice și aruncarea de obiecte în teren; 12.000 de euro pentru blocarea culoarelor de acces, din cauza lipsei de reacție a stewarzilor.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova

Deși UEFA a arătat clemență acum, clubul rămâne sub observație. Repetarea unor astfel de incidente ar putea atrage sancțiuni mult mai dure, inclusiv închiderea unor sectoare din stadion sau suspendări pe termen lung.

Universitatea Craiova are astfel șansa să debuteze în grupele UEFA Conference League cu sprijinul total al fanilor din Peluza Nord, ceea ce ar putea fi un avantaj important pe „Ion Oblemenco”.

Programul Universității Craiova în ediția 2025/2026 din Conference League:

2 octombrie, ora 22.00: Rakow – Universitatea Craiova,

23 octombrie, ora 22.00: Universitatea Craiova – Noah,

6 noiembrie, ora 22.00: Rapid Viena – Universitatea Craiova,

27 noiembrie, ora 19.45: Universitatea Craiova – Mainz,

11 decembrie, ora 19.45: Universitatea Craiova – Sparta Praga,

18 decembrie, ora 22.00: AEK Atena – Universitatea Craiova.

