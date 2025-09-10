FCU Craiova, exclusă din toate competițiile!

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat miercuri seară că echipa FCU Craiova este exclusă din toate competițiile în curs, ca urmare a litigiilor și proceselor pierdute de clubul patronat de Adrian Mititelu. Formația din Liga a 3-a a fost sancționată conform articolului 85, alin. 1, lit. c din Regulamentul Disciplinar.

„Se dispune excluderea din toate competiţiile în curs şi retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA”, se arată în comunicatul oficial al FRF.

Decizia vine după ani de probleme administrative și financiare pentru echipa familiei Mititelu. Procesele cu diverși creditori s-au dovedit decisive în hotărârea FRF.

Cazurile care au făcut ca FCU Craiova să fie exclusă: Drăgan Florin Anton, Morra Maurizio, Buta Gabriel Nicolae, Aldegani Gabriele, Achim Alexandru Vlad, Chițu Aurelian Ionuț, Oltean Tudor Alexandru, Dinamo București (pentru o datorie legată de un meci din Cupa României), Marcel Pușcaș, Andrei Albu, Alexandru Mărgărit.

În trecut, clubul nu a primit licența necesară pentru a evolua în Liga a 2-a, deși avea dreptul sportiv. Această situație a dus la retrogradarea automată în Liga a 3-a și la depunctări masive — în total 94 de puncte.

Hotărârea FRF nu este definitivă și poate fi atacată în instanță. Totuși, pentru clubul patronat de Adrian Mititelu, situația devine critică. Excluderea din eșalonul al treilea și retrogradarea la judeţeană pun sub semnul întrebării viitorul clubului.

FCU ar fi trebuit să joace vineri, de la ora 17.00, în deplasare, cu ACSO Filiaşi, într-o partidă contând pentru etapa a 3-a din LŞiga 3 – seria 5.

