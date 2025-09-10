Costel Torcea, optimist în privința participării la Campionatele Mondiale

Culturismul românesc se află în fața unei noi provocări, urmând să se lupte în noiembrie pentru medalii la Campionatele Mondiale din Arabia Saudită (băieți), respectiv Spania – Santa Susana (fete). Pentru ca rezultatele să fie la înălțime, așa cum s-a întâmplat la anterioarele participări internaționale, FRCF a făcut eforturi și a organizat recent un cantonament în București.

„Sunt foarte mulțumit de evoluția pregătirii sportivilor“

Revenit în Bănie după cantonament, selecționerul României, Costel Torcea, ne-a vorbit despre stadiul pregătirii și forma sportivilor.

„Spre surprinderea mea, sportivii care trebuie să participe la cele două Campionate Mondiale și anume în Arabia Saudită – băieții, respectiv Spania, Santa Susana – fetele, s-au prezentat neașteptat de bine la cantonamentul susținut recent la București. Sunt foarte mulțumit de evoluția pregătirii lor. Sunt mulțumit de receptivitatea lor legat de tot ce am stabilit împreună. Se pare că ușor-ușor, tinerii componenți ai lotului național se adaptează după vechii componenți, ceea ce este un alt aspect îmbucurător. Trebuie să sperăm că rezultatele vor veni și vor fi așa cum ni le dorim cu toții. Starea de spirit este foarte bună. Nu pot să vorbesc decât despre loturi legat de acest aspect și de regulă o fac decât după competiții. Dacă sunt rezultate, lucrurile merg bine“, a spus Costel Torcea (61 de ani).

Lipsa banilor, o veche problemă

Costel Torcea a explicat că se bucură pentru faptul că FRCF a făcut eforturi și a reușit să asigure participarea sportivilor români la competiții. Ulterior a recunoscut că sunt restanțe mari în privința recompenselor survenite după obținerea medaliilor.

„La nivel de federație se pare că lucrurile merg bine atât timp cât avem bani de cantonamente, facem deplasarea la Campionate Mondiale, Europene, Balcanice. Se țin competiții de genul Campionatelor Naționale, Cupa României s-a ținut acum, la sfârșitul săptămânii trecute, la Brașov, dar și un concurs internațional numit „Dracula“, inițiat de conducerea federației. Cu alte cuvinte, la nivel de federație, din punctul meu de vedere, ca selecționer, cred că lucrurile merg bine.

„Nu mergem bine din punct de vedere financiar. Am avut un lot mult mai mare și m-a durut în suflet când a trebuit să tai de pe listă niște sportivi care sunt de viitor. E foarte greu, credeți-mă. E foarte greu să vorbești cu ei la telefon și să le spui că îi scoți din lotul național din cauza părții financiare.

O să avem cam 40 de sportivi la Mondiale, deși lista noastră trebuia să conțină 60.

Trebuie să recunoaștem că sunt probleme la nivelul sportivilor care au obținut rezultate în ultimii trei ani de zile și nu și-au primit premiile de la Ministerul Sportului. A fost o muncă fantastic de grea să-i conving să meargă și în toamna asta la Campionatele Mondiale. Dacă nu se vor regla lucrurile sunt convins că nu vor mai vrea să meargă la Campionatele Europene din primăvară. Oamenii merg pe banii lor și se bucurau și ei de micuța premiere. Spun micuță, pentru că oricum nu se compara suma cu cea acordată la o medalie a unui sport olimpic. Banii aceia, atât cât erau, nu și i-a primit nimeni, nici noi, antrenorii loturilor naționale. S-au făcut niște eforturi supraomenești, din punctul meu de vedere

În ciuda problemelor financiare, anul 2025 a fost foarte bun din punct de vedere al performanței. Am ieșit din nou campioni europeni pe națiuni la culturism, plus foarte multe medalii. De asemenea, am ieșit din nou campioni balcanici pe națiuni, este alt șaselea titlu. Rezultate au fost în ciuda sărăciei în care suntem, pentru că noi ne facem datoria și suntem mândri că suntem români“, a explicat Costel Torcea.

„Gladiatorii noștri sunt la adăpost“

Maestrul Torcea se bucură de faptul că la micuțul său club, CS Gladiator Gym, lucrurile merg bine și le mulțumește colaboratorilor săi.

„Gladiatorii merg bine și anul acesta. Avem sportivi și la lotul care va face deplasarea la Campionatele Mondiale, și după cum bine știți și ați și scris în ziar, am avut rezultate bune și la Campionatele Europene și Balcanice. Mergem înainte, ne facem treaba cum știm noi mai bine și sunt convins că vom fi bine în continuare. Îi am alături de mine pe Cristi Firică – secundul de la lotul național, Oana Oprănescu – care se ocupă mai nou pe partea de cadeți la lot, plus Marian Dumitru, care muncește aici, la sală, de dimineața și până seara târziu. Pot spune că gladiatorii noștri sunt la adăpost“, a punctat selecționerul loturilor de culturism și fitness ale României.

„Nu este niciun fel de ruptură între mine și federație“

Întrebat de ce nu are apariții în presa centrală sau pe rețele de socializare ale FRCF, așa cum ar fi normal, deși este de atâția ani în slujba tricolorului, Costel Torcea a negat orice „răceală“ cu departamentul media.

„Nu este niciun fel de ruptură între mine și federație. Am considerat dintotdeauna că trebuie să vorbească sportivii după competiții, să nu fiu eu cel care apare în lumina reflectoarelor. Sportivii sunt pionii cei mai importanți, abia apoi ne revine și nouă o mică parte din rezultatele respective“, a menționat Torcea.

Citește și: Ciprian Marica pariază pe „U“ Craiova: „Sper să câștige campionatul!“