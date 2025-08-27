Andrei Popescu: „CSM Slatina a trecut bine de perioada de pregătire“

Echipa de handbal feminin CSM Slatina a trecut bine de perioada de pregătire, în care a jucat opt meciuri amicale, a declarat, într-o conferință de presă, antrenorul Andrei Popescu. Acesta a punctat că privește „cu realism“ următoarele meciuri, având în vedere că jucătoarele de la Slatina vor întâlni echipe ce se bat pentru primele locuri.

„Acum putem să vă spunem că, după perioada de pregătire, pe care am trecut-o cu bine, toată lumea e sănătoasă, a răspuns bine la ceea ce ne-am propus. Am avut un număr de opt jocuri de pregătire. Ultimele două turnee am reușit să le câștigăm, dar scopul principal al nostru nu a fost să urmărim rezultatele, ci să ne îmbunătățim anumite aspecte, atât pe faza de atac, cât și pe faza de apărare.

Începutul de campionat pe care-l avem este unul destul de dificil. Privim cu realism primele etape. Avem meciuri cu echipe puternice, cu trei echipe care se bat la titlu, Rapid, CSM București și Gloria Bistrița, și cu două echipe în deplasare care sunt extrem de greu de bătut pe teren propriu, Brașovul și Craiova“, a spus Andrei Popescu.

Antrenorul Andrei Popescu a reafirmat că „obiectivul este clasarea în primele 10 locuri“.

