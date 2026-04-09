Vladimir Screciu, dărâmat de dispariția lui Mircea Lucescu: „Un moment cumplit!“ Ce a spus Filipe Coelho despre fostul selecționer

Vladimir Screciu, mijlocașul Universității Craiova, a vorbit în cadrul unei acțiuni desfășurate la Baza de Cantonament a Universității Craiova despre impactul puternic pe care l-a avut asupra sa și asupra colegilor vestea dispariției lui Mircea Lucescu, fost selecționer al României și una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc. Fotbalistul a descris momentul ca fiind unul dificil, subliniind legătura apropiată pe care a avut-o cu tehnicianul.

Pentru jucătorul Craiovei, Mircea Lucescu a însemnat mai mult decât un antrenor, fiind un reper profesional și uman. Screciu a rememorat ultimele momente petrecute alături de acesta și a evidențiat șocul resimțit de întreaga echipă în urma veștii tragice.

„Am lucrat cu nea Mircea, am fost martor la ce s-a întâmplat în sala de ședințe. A fost un moment cumplit pentru noi toți, cei care am trăit ceea ce s-a întâmplat. Ne-a dat peste cap, pentru că, la o zi distanță, am aflat că totul era în regulă, iar apoi, la scurt timp, să auzim această veste care ne-a devastat pe toți. Dumnezeu să-l odihnească, ne pare extrem de rău că s-a ajuns aici.

Niciodată nu ne-a stat nouă gândul că s-ar putea întâmpla un asemenea eveniment, mai ales la cum îl cunoșteam pe dânsul. Era un om în vână, iar deodată s-a întâmplat această tragedie. Durerea este foarte mare. Am fost acum câteva zile lângă dânsul, am lucrat împreună. Pentru noi toți și cred că pentru întreaga țară este o durere și o pierdere“, a declarat Vladimir Screciu.

Filipe Coelho, un ultim omagiu pentru Mircea Lucescu

Și Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a ținut să spună câteva cuvinte la adresa lui Mircea Lucescu.

„Condoleanțe familiei! Nu este doar pierderea României, ci și a întregii lumi fotbalistice. Am pierdut cu toții unul dintre cei mai buni antrenori din lume. E un moment greu. A făcut atât de mult pentru Șahtior Donetsk, are atâtea rezultate extraordinare în Champions League…. Merită să ne aducem aminte de el, pentru omul special care a fost“, a declarat și Filipe Coelho.

