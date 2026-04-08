Ianis Hagi, mesaj cu puternic impact emoţional: „Mircea Lucescu, omul care a crezut în mine atunci când nici eu nu o făceam!“

Ianis Hagi a afirmat că fostul selecționer Mircea Lucescu, decedat marți seara, a fost omul care l-a făcut căpitan al primei reprezentative și care a crezut în valoarea sa atunci când nici el nu mai credea pe deplin.

Într-un mesaj adresat ultimului selecționer al naționalei României și publicat pe Instagram, Ianis Hagi i-a mulțumit lui Lucescu pentru încredere și onoarea de a-i fi aproape.

„Dragă nea Mircea, cu inima grea scriu aceste rânduri. Ați fost mai mult decât un antrenor: un mentor, un sprijin și un om care a modelat destine. Nu doar pe al meu, ci al unei întregi generații. Iar golul lăsat de plecarea dumneavoastră nu va putea fi umplut niciodată. Pentru mine nu ați fost doar o legendă a fotbalului românesc, ci omul care a crezut în mine atunci când poate nici eu nu o făceam pe deplin. Dumneavoastră m-ați făcut căpitanul naționalei, mi-ați oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viața.

Eu și familia mea v-am iubit și v-am respectat profund, pentru tot ceea ce ați fost și pentru tot ceea ce ne-ați oferit. Sunt convins că, acolo unde sunteți acum, continuați să trăiți aceeași pasiune, să conduceți, să inspirați, așa cum ați făcut-o mereu. Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Pentru încredere, pentru lecții, pentru onoarea de a vă fi aproape. Drum lin, domnule Mircea Lucescu. Nu vă voi uita niciodată“, a transmis Ianis Hagi.

Gică Hagi, devastat de dispariția lui Mircea Lucescu

Moartea lui Mircea Lucescu a zguduit fotbalul românesc, iar Gică Hagi, vizibil afectat, a vorbit cu greu și nu și-a putut stăpâni emoțiile.

„Nu îmi vine să cred. A fost pentru mine atât de important în viață. O persoană atât de dragă, care a avut încredere în mine de la început. M-a susținut mereu când trebuia. E mai mult decât un antrenor care a făcut performanță la un nivel istoric. E un moment greu, îmi pare rău, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!

A fost un părinte, un profesor, am luat multe de la dânsul. Speram să aibă puterea să treacă peste acest examen foarte greu, dar, din păcate, n-a putut.

Nu pot să vorbesc, am fost un copil pe care l-a crescut. Vă rog frumos… A însemnat enorm pentru mine. A fost ca un părinte, mi-e greu să vorbesc”, a spus Hagi, printre lacrimi, la Digi 24.

Citeşte şi: Gică Hagi, devastat de dispariția lui Mircea Lucescu: „Mi-e greu să vorbesc! A însemnat enorm…“





