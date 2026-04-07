Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-0 (0-0), luni seară, în Bănie, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii.

La finele meciului, Filipe Coelho a spus că fanii au reușit să aibă un aport deosebit, iar în momentul în care a fost întrebat despre lupta pentru titlu a avut o reacție surprinzătoare. Lusitanul a spus că această bătălie continuă să fie între toate cele 6 din play-off.

„Am arătat că putem și că suntem gata să jucăm împotriva echipelor de top. Toată seara a fost specială, este important să concurăm bine, iar poate astăzi am fost mai emoțional. Am fost mai implicat, trebuie să mă gândesc și să le arăt băieților că sunt și mai implicat. Dar cred că am făcut o treabă bună și merităm cele trei puncte. A fost o săptămână dificilă pentru noi.

CFR va câștiga multe meciuri, e o echipă pe care trebuie să o respectăm. Cred că grupul a concurat bine și dedicăm victoria lui (n.r. Isenko). Suporterii ne-au împins în direcția corectă, mă fac fericit. Sunt foarte importanți pentru noi. Nu promit titlul. Nu sunt de acord cu tine, cred că este o luptă între șase echipe. Pentru mine este foarte echilibrat, foarte echilibrat. Fiecare echipă a arătat momente bune”, a spus Filipe Coelho la finalul partidei cu CFR Cluj.

