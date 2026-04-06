U Craiova – CFR Cluj 2-0 / Știința „deraiază” CFR-ul și mai face un pas spre titlu

Universitatea Craiova s-a impus în fața CFR Cluj, scor 2-0, după un meci împărțit în două acte complet diferite, dar care nu putea avea alt deznodământ După o primă repriză fără goluri, oltenii au făcut diferența în partea secundă, când au marcat de două ori și au controlat jocul până la final.

O repriză echilibrată, Anzor a lovit bara

Universitatea Craiova și CFR Cluj s-au anihilat reciproc în prima repriză de pe Oblemenco. Știința a avut posesia, dar și câteva ocazii interesante la poarta lui Popa, dar fără izbândă. De partea cealaltă, CFR a venit la Craiova să nu piardă iar acest lucru s-a observat cu ochiul liber după o primă repriză destul de ștearsă.

Doar Daniel Pancu s-a remarcat din tabăra clujeană, fiind un car de nervi pe margine. În cele din urmă, s-a liniștit după ce a văzut cartonașul galben din partea centralului Bîrsan.

„Leii” s-au dezlănțuit după pauză

Repriza secundă a adus spectacol total la poarta oaspeților și, bineînțeles, golurile. Anzor a „lovit” primul, în minutul 56, cu un trasor din afara careului mare. La patru minute a urmat o altă „bijuterie” reușită de alb-albaștrii. Mora i-a pus pe frunte mingea lui Assad, de la mare distanță, iar atacantul palestinian nu l-a iertat pe portarul Popa.

Minutul 73 a adus un nou gol al Craiovei, reușit de David Matei, dar, de această dată, VAR-ul l-a anulat pe motiv de offside. Până la ultimul fluier s-a mai forțat, CFR nu și-a creat ocazii, iar Știința a bifat o victorie mare în propriul „vulcan”.

𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚: L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Mekvabishvili (’63, Băluță), Cicâldău (’86, Teles), Ștefan – Matei (’90, Băsceanu), Al Hamlawi (’63, Nsimba), Etim (’63, Baiaram). Antrenor: Filipe Coelo.

𝐂𝐅𝐑 𝐂𝐥𝐮𝐣: Popa – Braun, Sinyan, Huja (’46, M. Ilie), Abeid – Muhar, Keita (’69, Fica) – Biliboc, Korenica, Cordea (’69, Păun) – Aliev (’69, Zahovic). Antrenor: Daniel Pancu.

Citește și: Istvan Kovacs o va arbitra pe Barcelona în sferturile Ligii Campionilor





