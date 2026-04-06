Istvan Kovacs o va arbitra pe Barcelona în sferturile Ligii Campionilor

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat la partida Barcelona – Atletico Madrid, turul sferturilor de finală din Liga Campionilor, meci programat miercuri, 8 aprilie, de la ora 22:00.

„Centralul” român va fi ajutat de tușierii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial este Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan.

În camera VAR la acest duel se va afla germanul Christian Dingert, asistat de portughezul Tiago Bruno Lopes Martins. Stefano Podeschi este observatorul de arbitri, iar delegatul UEFA este Irakli Nakaidze.

Istvan Kovacs a fost criticat de jucătorii lui Atletico Madrid după meciul spaniolilor cu PSG, la debutul în grupe la Campionatul Mondial al Cluburilor din 2025, scor 0-4.

După acea partidă, Koke și Jan Oblak au fost foarte vocali împotriva arbitrului român, iar ziarele din străinătate i-au acordat calificative foarte mici: Gazzetta dello Sport i-a dat 5,5, din partea Marca a primit o linie, care semnifică un arbitraj foarte slab.

