E timpul pentru sferturile Champions League: program, favorite și cote la pariuri

Champions League revine în această săptămână cu meciurile din prima manșă a sferturilor de finală. Aici s-au calificat șapte formații din campionatele de top. Singura echipă care nu face parte din cele cinci ligi de top este Sporting Lisabona. Aceasta o va înfrunta în sferturile de finală pe Arsenal, formație care este considerată favorită principală la trofeu. Returul sferturilor de finală va avea loc săptămâna viitoare.

Program prima manșă sferturi Champions League

7 aprilie: 22:00: Real Madrid – Bayern Munchen

7 aprilie: 22:00: Sporting Lisabona – Arsenal

8 aprilie: 22:00: PSG – Liverpool

8 aprilie: 22:00: Barcelona – Atletico Madrid

Real Madrid – Bayern Munchen: victorie pentru „galactici” în ultimele patru duble manșe

Este întâlnirea cu numărul 29 dintre cele două formații. Real Madrid a câștigat de 13 ori până acum, față de 11 victorii ale bavarezilor. Patru partide s-au încheiat la egalitate. În ultimele patru duble manșe în care cele două s-au înfruntat, Real Madrid a mers mai departe. Nu doar atât, dar „galacticii” au cucerit trofeul în toate cele patru sezoane.

Alvaro Arbeloa nu a pornit convingător pe banca lui Real Madrid, ca urmare a demiterii lui Xabi Alonso. A ratat calificarea directă în optimile Champions League, dar în fazele eliminatorii a obținut numai victorii. A trecut de Benfica și de Manchester City. Pe site-urile de pariuri sportive, cota Realului să meargă mai departe este 2.72. În altă ordine de idei, „Galacticii” au cota 8.00 să câștige Champions League în acest sezon.

Sporting Lisabona – Arsenal: niciuna dintre cele două formații nu are în palmares vreun trofeu Champions League

Este singurul sfert de finală în care ambele formații s-au clasat în primele opt în grupă, nefiind nevoite astfel să dispute play-off pentru optimi. În optimile de finală Arsenal a trecut de Bayer Leverkusen, după o remiză cu două goluri în deplasare și o victorie cu 2-0 pe teren propriu.

De partea cealaltă, Sporting Lisabona a trecut de Bodo Glimt, însă nu fără emoții. În prima manșă a fost învinsă cu scorul de 0-3 de echipa norvegiană, pentru ca Bodo Glimt să acuze oboseala deplasării în manșa secundă. Astfel, Sporting a câștigat cu 3-0 în retur, iar dubla manșă a ajuns în extra time. Acolo Sporting Lisabona a marcat de două ori, reușind să nu primească gol. Cota ca în această partidă să nu înscrie ambele formații este 1.86.

PSG – Liverpool: victorii fără mari emoții în optimi pentru cele două

Este al doilea sezon consecutiv de Champions League în care cele două se întâlnesc în fazele eliminatorii. Ediția trecută s-a întâmplat asta în optimile de finală. Atunci PSG a mers mai departe, după executarea loviturilor de departajare.

În această ediție Liverpool s-a calificat direct în optimile de finală, încheind grupa pe poziția a treia. În optimi a trecut de Galatasaray cu scorul general de 4-1. În deplasare a fost învinsă cu 0-1, însă pe teren propriu s-a impus cu 4-0.

De cealaltă parte, PSG a disputat un play-off pentru optimi, deoarece grupa a încheiat-o în afara primelor opt. În play-off-ul pentru optimi, la fel ca în sezonul trecut, a întâlnit o formație din Franța. Acum a fost vorba de Monaco, pe care a învins-o cu scorul general de 5-4. O victorie mult mai clară în dublă manșă au obținut parizienii în optimile de finală. Acolo au trecut de Chelsea. Au învins la trei goluri diferență atât pe teren propriu, cât și în deplasare. Cotele 1X2 la pariuri pentru acest meci sunt:

Victorie PSG: 1.71

Egal: 4.20

Victorie Liverpool: 4.00

Barcelona – Atletico Madrid: o vor elimina catalanii în premieră pe Atletico din Champions League?

Este a patra întâlnire directă din acest sezon. În precedentele dueluri, formația gazdă a fost cea care s-a impus. Barcelona a câștigat cu 3-1 în campionat și cu 3-0 în a doua manșă a semifinalelor Cupei Spaniei. Atletico s-a impus cu 4-0 în prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei. Astfel, Atletico Madrid s-a calificat în finală, în detrimentul Barcelonei. Cota ca și acum să se întâmple acest lucru, iar Atletico Madrid să avanseze în semifinale, este 3.00.

Pariuri antepost pentru sezonul 2025-2026 de Champions League

Arsenal este favorita principală la câștigarea Champions League, aceasta având cota 3,75. Cu 4.25 este cotată Bayern Munchen la cucerirea trofeului, cu 5.00 FC Barcelona, cu 7.00 PSG, iar cu 8.00 Real Madrid. Cea mai anticipată finală este Bayern Munchen – Arsenal, cu o cotă de 4.65.

La două săptămâni după aflarea semifinalistelor va avea loc prima manșă a acestei faze. Mai exact, în perioada 28-29 aprilie. Pe 5 mai și 6 mai se va desfășura a doua manșă a semifinalelor, iar pe 30 mai va avea loc finala.