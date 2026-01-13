Real Madrid a anunțat luni seară că Xabi Alonso nu mai este antrenorul ‘galacticilor’, după ce formația a pierdut finala Supercupei Spaniei (2-3) în fața Barcelonei. În locul său a fost numit Alvaro Arbeloa, care pregătea pe Real Madrid Castilla din iunie 2025.

Într-un comunicat, clubul a anunțat că, de comun acord cu antrenorul Alonso, acesta a decis să își încheie mandatul pe banca tehnică a formației.

„Xabi Alonso va avea întotdeauna afecțiunea și admirația tuturor fanilor madrileni deoarece este o legendă a lui Real Madrid și a reprezentat întotdeauna valorile clubului nostru. Real Madrid va fi întotdeauna casa lui“, se arată în comunicat.

Venind după un sezon extraordinar petrecut la Bayer Leverkusen, Xabi Alonso fusese numit antrenor la gruparea madrilenă în iunie 2025, înlocuindu-l pe italianul Carlo Ancelotti, care a preluat banca tehnică a echipei naționale de fotbal a Braziliei.

Fostul mijlocaș și strateg al lui Liverpool (2004-2009), Real (2009-2014) și Bayern Munchen (2014-2017), campion mondial (2010) și dublu campion european (2008, 2012) cu naționala Spaniei, Xabi Alonso își demonstrase calitățile conducând clubul german la o triplă istorică în 2024 (Campionat, Cupa Germaniei și Supercupa).

