Slovacia – România 2-0 / Prăbușire totală la Bratislava: un autogol și gafă incredibilă a lui Aioani!

România a încheiat dezastruos luna martie, cu două înfrângeri consecutive, asta după după ce a cedat cu scorul de 2-0 în fața Slovaciei, la Bratislava, într-un meci amical care a marcat și finalul mandatului lui Mircea Lucescu pe banca naționalei. Vizibil afectați de eșecul anterior, „tricolorii” au avut o prestație ștearsă, fără reacție, confirmând momentul dificil prin care trece prima reprezentativă.

Am dat gol…dar în proprie poartă!

România s-a prezentat modest în prima repriză de la Bratislava, parcă fără vlagă, chinuiți încă, oarecum, de gândul eliminării de la barajul pentru Mondial. Gazdele au știu să profite de starea jucătorilor români și au deschis scorul rapid, în minutul 7, cu autor…Bîrligea. După o fază fixă, Hancko a reluat cu capul, iar atacantul celor de la FCSB a intervenit prost și a trimis în proprie poartă cu pieptul, învingându-l pe Ionuț Radu. Ocaziile au lipsit, apoi, iar Slovacia a intrat la cabine cu un avans fragil, de doar un gol.

Aioani, debut îngrozitor în tricoul național

Două schimbări au fost la pauză în tabăra României. Bîrligea și Ionuț Radu au ieșit, Miculescu și Marian Aioani, care debutează sub tricolor, au pășit pe gazon. Abia intrat pe teren, Marian Aioani a și gafat după doar 20 de secunde. A vrut să îi paseze lui Vlad Dragomir, dar a făcut-o doar până la un adversar, iar Strelec a profitat și a trimis în poartă pentru 2-0.

România a dat semne de „viață“ și nu a renunțat la meci, în ciuda rezultatului de pe tabelă. Miculescu a ieșit la rampă cu două ocazii bune spre foarte bune, venite de pe urma centrărilor lui Nicușor Bancu. Din păcate, atacantul lui FCSB nu a fost inspirat în fața porții, iar scorul a rămas neschimbat.

În minutul 60 s-au mai făcut modificări. Au intrat pe teren Coubiș, Ianis Hagi, Mihăilă și Screciu și au trecut pe bancă Radu Drăgușin, Dragomir, Florin Tănase și Baiaram. Aceste modificări au adus, totuși, un mic un plus în echipa României, care a continuat să-și mai creeze ocazii. Mihăilă a bifat o ratare uriașă, dintr-o poziție foarte bună. La poarta cealaltă, gazdele au lovit bara la una dintre puținele șanse din partea secundă, iar din minutul 80 fotbalul a stagnat. S-a încheiat în cele din urmă 2-0, iar tricolorii trebuie să uite cât mai rapid această lună martie, una „fatală“ pentru fotbalul românesc.

Slovacia: Rodak – Valjent, Vavro, Obert, Hancko – Rigo, Lobotka, Benes – Suslov, Strelec, Haraslin. Selecționer: Francesco Calzona (57 de ani).

România: Ionuț Radu (46, Aioani) – Rațiu, Drăgușin (62, Coubiș), Ghiță, Bancu – Fl. Tănase (62, Hagi), Vl. Dragomir (62, Screciu), Stanciu (73, Marin) – Man (77, Dobre), Bîrligea (46, Miculescu), Baiaram (62, Mihăilă). Selecționer: Mircea Lucescu (80 de ani). Antrenor astăzi: Ionel Gane (54 de ani).

