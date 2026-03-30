Gala Sportului Doljean și-a ales premianții anului 2025! Vezi cine s-a aflat pe listă!

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj a organizat, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Dolj, în data de 30 martie 2026, Gala Sportului Doljean.

Anul acesta, pentru a stabili cele mai bune performanțe ale anului 2025, s-a luat în calcul atât rezultatele internaționale, dar și pe cele obținute la nivel național, punctajul final fiind calculat conform Ordinului ministrului sportului nr.1182/28.11.2022 privind aprobarea criteriilor de acordare a punctajelor în vederea stabilirii clasamentelor și recompensarea celor mai bune performanțe sportive, în cadrul Galei Laureaților Sportului la nivel județean.

Evenimentul a avut loc în Sala Constantin Brâncuși din cadrul Muzeului de Artă Craiova și a avut ca invitați reprezentanți ai autorităților publice locale: Mihail Neațu-Breciugă – vicepreședinte Consiliul Județean Dolj, Cosmin Corâțu – viceprimar al municipiului Craiova, reprezentanți ai instituțiilor publice partenere ale D.J.S.T. Dolj, reprezentanți ai structurilor sportive de drept public si privat din județul Dolj, reprezentanți mass-media.

SPORTIVI PROBE OLIMPICE:

Fîrțală Adina Ionela – Clubul Sportiv Municipal Craiova, atletism, seniori, antrenor Sorescu Ion Cosmin

Locul 2 CN sala sen., U23 22-23.02.2025 Bucuresti, greutate

Locul 1 CN sala sen., U23 22-23.02.2025 Bucuresti, greutate

Locul 2 CN aruncari lungi 01-02.03.2025 Bucuresti, Ciocan

Locul 1 CN U20 sala 08-09.03.2025 Bucuresti, greutate

Locul 1 CN U23 05-06.07.2025 Craiova, greutate

Locul 2 CN U23 05-06.07.2025 Craiova, ciocan

Locul 1 CN U20 25-27.07.2025 Craiova, greutate

Locul 2 CN U20 25-27.07.2025 Craiova, ciocan

Locul 1 CN sen., 23-24.08.2025 Craiova, Greutate

Locul 3 CN sen., 23-24.08.2025 Craiova, ciocan

Deaconescu Constantin– Clubul Sportiv Universitatea Craiova, atletism, seniori, antrenor Minoiu Emilian

Locul 3 – CN de sală Seniori, proba 1500m

Locul 2 – CN de sală U23, proba 1500m

Locul 3 – CN aer liber Seniori, proba 1500m

Locul 1 – CN aer liber U23, proba 1500m

Locul 2 – CN de sală U20, proba 800m

Locul 3 – CN de sală U20, proba 1500

Locul 3 – CN aer liber U20, proba 800m

Locul 1 – CN aer liber U20, proba 1500m

Locul 2 – CN U23, 10000m

Bălan Cristina Daniela – Clubul Sportiv Municipal Craiova / CS Atletics Timișoara atletism, seniori, antrenor Sorescu Ileana Sanda

Locul 1 CN sala sen., U23 22-23.02.2025 Bucuresti, proba 1500

Locul 2 CN sala sen., U23 22-23.02.2025 Bucuresti, proba 800m

Locul 1 CN sen., 23-24.08.2025 Craiova, 800m

Locul 2 CN sen., 23-24.08.2025 Craiova, proba 4x400m fem

Lătărețu Maria Diana – Clubul Sportiv Municipal Craiova, atletism, seniori, antrenor Ustabacieff Gabriela

Locul 1 CN mars iarna 15.02.2025 Bucuresti 20 km marș

Locul 2 CN 20km mars sen., U23, U20 05.07.2025 Craiova, 20 km marș

Costea Dacian Clubul Sportiv Municipal Craiova, atletism, seniori, antrenor Matei Ana

Locul 1 CN sala sen., U23 22-23.02.2025 Bucuresti, proba prăjină

Locul 2 CN sen., 23-24.08.2025 Craiova, proba prăjină

Kovacs Răzvan Marian – Clubul Universitatea Craiova, lupte, seniori, antrenor Cimpoeru Aurel

Locul 1 CN Individual Seniori, proba 61 kg

Locul 2 CN Echipe Seniori, echipe

Ștefana Florina – Clubul Sportiv Municipal Craiova, atletism, seniori, antrenor Sorescu Ileana

Locul 2 CN sen., 23-24.08.2025 Craiova,proba 4×400 mixt

Locul 2 CN sen., 23-24.08.2025 Craiova, proba 4×400 fem

Ionescu Matei Alexandru – Clubul Sportiv Municipal Craiova, atletism, tineret, antrenor Sorescu Ileana

Locul 2 CN sala sen., U23 22-23.02.2025 Bucuresti, proba greutate

Locul 3 CN aruncari lungi 01-02.03.2025 Bucuresti, proba disc

Locul 1 CN U23 05-06.07.2025 Craiova, proba disc

Locul 2 CN U23 05-06.07.2025 Craiova, proba greutate

Ușurelu Alexia Elena – Clubul Sportiv Universitatea Craiova, judo, tineret, antrenor Voinea Mihai Daniel

Locul 1 CN Seniori , proba 78 kg

Locul 1 CN Tineret U23, proba 78 kg

Locul 1 CN U21, proba 78 kg

SPORTIVI PROBE NEOLIMPICE:

Obeanu Mara Georgia Alina – Clubul Wu Quan Li, arte marțiale seniori, antrenor Obeanu Silviu Ștefăniță

Locul 2 Campionatul Mondial kungfu, China-Emeishan, 14-20.10.2025, proba

Womens Double Weapons Routines

Locul 2 Campionatul Mondial kungfu, China-Emeishan, 14-20.10.2025, proba Proba JI TI (probă de grup)

Locul 2 Campionat European Wushu tradițional, Grecia-Heraklion, 30.04-05.05.2025, proba Youngchunquan, Wing chun

Locul 2 Campionat European Wushu tradițional, Grecia-Heraklion, 30.04-05.05.2025, Double weapon

Locul 2 Campionat European Wushu tradițional, Grecia-Heraklion, 30.04-05.05.2025, proba Chaquan

Locul 3 Campionat European Wushu tradițional, Grecia-Heraklion, 30.04-05.05.2025, proba Duilian

Locul 3 Campionat European Wushu tradițional, Grecia-Heraklion, 30.04-05.05.2025, proba Proba JI TI (probă de grup)

Toncea Ariana Fevronia – Sport Club Municipal Craiova, Kempo, seniori, antrenor Toncea Florian

Locul 2 Campionat mondial, 60 kg Semi kempo

Locul 3 Campionat mondial, 60 kg Full kempo

Locul 3 Campionat european , 60 kg Semi kempo

Locul 3 Campionat european, 60 kg Full kempo

Locul 1 Campionat național, Kempo K1

Iana Mihail Alexandru – Clubul Wu Quan Li Craiova, arte marțiale seniori, antrenor Obeanu Silviu Ștefăniță

Locul 1 Campionat European Wushu tradițional, Grecia-Heraklion, 30.04-05.05.2025, proba Dao Brodsword (paloș)

Locul 3 Campionat European Wushu tradițional, Grecia-Heraklion, 30.04-05.05.2025, proba Youngchunquan, Wing chun

Locul 3 Campionat European Wushu tradițional, Grecia-Heraklion, 30.04-05.05.2025, proba Shaolinquan

Locul 3 Campionat European Wushu tradițional, Grecia-Heraklion, 30.04-05.05.2025, proba Proba JI TI (probă de grup)

Locul 1 Campionat Național Yongchunquan, proba Mână goală – free

Locul 1 Campionat Național Yongchunquan, Cuțite duble Wing Chun

Locul 1 Campionat Național Yongchunquan, Manechinul din lemn

Locul 1 Campionat Național KungFu, proba Dao Shu – Paloș

Locul 1 Campionat Național KungFu, proba ShaolinQuan- cu mâna goală

Locul 1 Campionat Național KungFu, proba JI TI Proba de grup

Coman Ionuț – Clubul Gladiator Gym, fitness/culturism seniori, antrenor Torcea Costel

Locul 3 Campionat Mondial de Culturism și Fitness Challenge – Al Khobar 27.11.2025, proba Mens Physique Over 182 cm

Locul 1 Campionat European Fitness, Culturism și Fitness Challenge – Santa Susanna – 30.05 – 05.06.2025, proba Mens Fitness Open

Locul 4 Campionat European Fitness, Culturism și Fitness Challenge – Santa Susanna – 30.05 – 05.06.2025, proba Mens Physique Over 182 cm

Locul 5 Campionat European Fitness, Culturism și Fitness Challenge – Santa Susanna – 30.05 – 05.06.2025, proba Mens Fit Model Open

Locul 1 CN de culturism, fitness și fitness challenge – Sibiu, Senior Mens Physique +182cm

Locul 1 CN de culturism, fitness și fitness challenge – Sibiu, Senior Mens Physique Overall

Locul 1 CN de culturism, fitness și fitness challenge – Sibiu, Senior Mens Fitness Open

Locul 1 CN de culturism, fitness și fitness challenge – Sibiu, Senior Mens Fit Model Open

Ifrim Roberto Constantin – Clubul Gladiator Gym, fitness/culturism seniori, antrenor Torcea Costel

Locul 4 Campionat Mondial de Culturism și Fitness Challenge – Al Khobar 27.11.2025, Mens Physique Up To 173 cm

Locul 3 Campionat European Fitness, Culturism și Fitness Challenge – Santa Susanna – 30.05 – 05.06.2025, Mens Fit Model Open

Locul 5 Campionat European Fitness, Culturism și Fitness Challenge – Santa Susanna – 30.05 – 05.06.2025, Mens Physique Overall

Locul 5 Campionat European Fitness, Culturism și Fitness Challenge – Santa Susanna – 30.05 – 05.06.2025, Fit Pairs Open

Locul 2 CN de culturism, fitness și fitness challenge – Sibiu, Senior Mens Physique 176 cm

Ivașcu Ștefania Claudia – Clubul Sportiv Municipal Craiova, lupte, seniori, antrenor Banciu Petre

Locul 1 Campionatul Mondial lupte pe plaja, 18-19.10.2025 Egipt, 50 kg

Budan-Pîrvu Patrik-Alex – Clubul Sportiv Universitatea Craiova, karate, tineret, antrenor Mitroi Geri Constantin

Locul 2 Campionatul European Goju Ryu – Timișoara 12-14.09.2025, 75 kg

Locul 1CN Interstiluri Seniori, kumite WKF -75 kg

Locul 1 CN Interstiluri U21, kumite WKF -75 kg

Locul 2 CN Shotokan Tradițional WSF U21, kumite shobu nihon -75kg

Locul 1 CN Shotokan Tradițional WSF U21, kumite shobu sanbon -75kg

Locul 2 CN Shotokan Tradițional WSF Seniori, kumite shobu sanbon -75kg

Locul 2 CN Shotokan Tradițional WSF Seniori, kumite shobu sanbon -75kg

Locul 1 CN Shotokan U21, kumite shobu nihon -75kg

Locul 1 CN Shotokan U21, kumite WKF -75 kg

Locul 3 CN Shotokan Seniori, kumite shobu ippon -75kg

Locul 1 CN Shotokan U21, kumite shobu ippon -75kg

Locul 3 CN Shotokan Seniori, Kumite Echipe

Locul 1 CN Shotokan U21, Kumite Echipe

Locul 1 CN Shotokan Tradițional WSF Seniori, Kumite Echipe

Popescu Denis Cristian Ștefan – Clubul Sportiv Universitatea Craiova, karate, tineret, antrenor Mitroi Geri Constantin

Locul 1 CN Shotokan Tradițional WSF Seniori, kumite shobu sanbon -75kg

Locul 1 CN Shotokan Tradițional WSF Seniori, kumite shobu nihon -75kg

Locul 2 CN Shotokan Tradițional WSF Seniori, kansei shiai -75kg

Locul 3 CN Shotokan Tradițional WSF U21, kumite shobu nihon -75kg

Locul 1 CN Shotokan Tradițional WSF U21, kumite shobu nihon -75kg

Locul 3 CN Shotokan Tradițional WSF U21, kumite shobu nihon -75kg

Locul 2 CN Shotokan JSKA Traditional Seniori, kumite JSKA

Locul 1 CN Shotokan JSKA Traditional Seniori, kumite shobu sanbon -75kg

Locul 1CN Shotokan JSKA Traditional Seniori, kumite WKF -75 kg

Locul 2 CN Shotokan Seniori, kumite shobu ippon -75kg

Locul 1 CN Shotokan Seniori, kumite shobu nihon -75kg

Locul 2 CN Shotokan U21, kumite shobu ippon -75kg

Locul 3 CN Shotokan U21, kumite WKF -75 kg

Locul 2 CN Shotokan U21, Kata echipe

Locul 3 CN Shotokan Seniori, Kumite echipe

Locul 1 CN Shotokan U21, Kumite echipe

Locul 2 CN Shotokan JSKA Traditional Seniori, Kumite echipe

Locul 1 CN Shotokan JSKA Traditional Seniori, kumite echipe mixt

Locul 3 CN Interstiluri Seniori, kata echipe

Locul 3 CN Interstiluri U21, kata echipe

Locul 3 CN Shotokan Tradițional WSF Seniori, kata echipe

Locul 1 CN Shotokan Tradițional WSF Seniori, kata echipe

Dincu Mihai Daniel – Clubul Wu Quan Li Craiova, arte marțiale, Jun I, antrenor Obeanu Silviu Ștefăniță

Locul 2 Campionat Mondial Kung-Fu, China-Emeishan, 14-20 octombrie 2025, proba Nanquan

Locul 3 Campionat Mondial Kung-Fu, China-Emeishan, 14-20 octombrie 2025, Single weapons Nandao

Locul 2 Campionat Mondial Kung-Fu, China-Emeishan, 14-20 octombrie 2025, JI TI (grup)

Locul 1 Campionat European Wushu Tradițional, Grecia- Heraklion, 30.04-05.05.2025, Duilian

Locul 2 Campionat European Wushu Tradițional, Grecia- Heraklion, 30.04-05.05.2025, Youngchunquan

Locul 3 Campionat European Wushu Tradițional, Grecia- Heraklion, 30.04-05.05.2025, Nandao

Locul 2 Campionat European Wushu Tradițional, Grecia- Heraklion, 30.04-05.05.2025, JI TI (grup)

Locul 1 Campionat Național Youngchunquan, Craiova – 01.03.2025, proba Chum Kiu

Locul 1 Campionat Național Youngchunquan, Craiova – 01.03.2025, proba Bot Joom Doh

Locul 1 Campionat Național Youngchunquan, Craiova – 01.03.2025, proba Inteligent Pile

Locul 1 Campionat Național Youngchunquan, Craiova – 01.03.2025, proba Duida

Locul 2 Campionat Național Youngchunquan, Craiova – 01.03.2025, proba Moh Yan Jong

Locul 1 Campionat Național KungFu, București, 13.12.2025, Nanquan

Locul 1 Campionat Național KungFu, București, 13.12.2025, Nan Dao

Locul 1 Campionat Național KungFu, București, 13.12.2025, Nan Gun

Locul 1 Campionat Național KungFu, București, 13.12.2025, JI TI

Miu Andrei Eduard – clubul Wu Quan Li Craiova, arte marțiale, Jun I, antrenor Obeanu Silviu Ștefăniță

Locul 2 Campionat Mondial Kung-Fu, China-Emeishan, 14-20 octombrie 2025, Nanquan Youngchunquan

Locul 2 Campionat Mondial Kung-Fu, China-Emeishan, 14-20 octombrie 2025, JI TI (grup)

Locul 1 Campionat European Wushu Tradițional, Grecia- Heraklion, 30.04-05.05.2025, Duilian

Locul 3 Campionat European Wushu Tradițional, Grecia- Heraklion, 30.04-05.05.2025, JI TI (grup)

Locul 1 Campionat Național Youngchunquan, Craiova – 01.03.2025, Duan Wei

Locul 1 Campionat Național Youngchunquan, Craiova – 01.03.2025, Look Deem Boon

Locul 1 Campionat Național Youngchunquan, Craiova – 01.03.2025, Moh Yan Jong

Locul 1 Campionat Național Youngchunquan, Craiova – 01.03.2025, Duida

Locul 3 Campionat Național Youngchunquan, Craiova – 01.03.2025, Inteligent Pile

Locul 1 Campionat Național KungFu, București, 13.12.2025, Gun shu

SPORTIV MASTER:

Lazăr Claudiu Ioan – Clubul Gladiator Gym Craiova

Locul 1 Campionat European Fitness, Culturism și Fitness Challenge – Santa Susanna – 30.05 – 05.06.2025, Master Mens Games Classic Bodybuilding

Locul 1 Campionat European Fitness, Culturism și Fitness Challenge

– Santa Susanna – 30.05 – 05.06.2025, Master Mens Classic Bodybuilding, Open

Locul 1 Campionat European Fitness, Culturism și Fitness Challenge – Santa Susanna – 30.05 – 05.06.2025, Master Mens Classic Bodybuilding, Overall