România n-a arătat nimic în Slovacia, dar Ianis Hagi cere răbdare: „Lumea să nu-și piardă încrederea în noi!“

Naționala României a ratat prezența la Cupa Mondială 2026: ”Tricolorii” au pierdut cu Turcia, scor 0-1, la baraj și au ieșit din cursa calificării. După ratarea finalei barajului, România a mai disputat un meci amical cu Slovacia, scor 0-2.

Acum, la finele acestui joc, mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani) la prima reprezentativă s-a încheiat. Acesta nu a fost pe bancă în Slovacia, fiind internat la Spitalul Universitar din București din cauza problemelor de sănătate.

Ianis Hagi a tras un semnal de alarmă după eșecul României cu Slovacia, cerând unitate și încredere în jurul echipei naționale. Mijlocașul a subliniat că „tricolorii” trebuie să lase în urmă această perioadă dificilă și să regăsească drumul spre victorii.

„Trebuie să închidem capitolul și să mergem înainte. Îmi doresc ca lumea să nu-și piardă încrederea în noi. O să muncim să aducem speranțe României. Nu am avut nicio comunicare cu domnul președinte, cu nimeni. Doar pe meci ne-am focusat, nu știm cine va veni selecționer. Avem foame de victorii, dar trebuie să ne ridicăm. Sănătate multă domnului Lucescu, să petreacă timp mai mult cu familia“, a declarat Ianis Hagi, la finalul partidei cu Slovacia.

