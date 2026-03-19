Liverpool, Atletico și Bayern, calificare la pas în sferturile Ligii! Barcelona a realizat scorul serii

Liverpool, Bayern Munchen, Barcelona și Atletico Madrid s-au calificat, miercuri seară, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după partidele din manșa secundă a optimilor.

Liverpool a dominat-o categoric pe Galatasaray și s-a impus cu 4-0 pe Anfield, după ce pierduse la limită săptămâna trecută pe malul Bosforului (0-1). Dominik Szoboszlai (25), Hugo Ekitike (51), Ryan Gravenberch (53) și Mohamed Salah (62) au marcat golurile ”cormoranilor”. Salah, care a ajuns la 50 de goluri marcate în Champions League, a ratat și un penalty (45+4), având și o bară (67).

După 6-1 la Bergamo, Bayern Munchen a învins-o pe Atalanta și pe Allianz Arena, cu 4-1. Harry Kane a reușit o dublă (25 – penalty, 54), celelalte goluri ale bavarezilor fiind semnate de Lennart Karl (56) și Luis Diaz (70). Golul de onoare al oaspeților a fost reușit de Lazar Samardzic (85). La Bayern a debutat, cu acest prilej, fundașul Filip Pavic (16 ani), în min. 72, devenind primul jucător născut în 2010 care joacă în Champions League.

Barcelona a umilit „coțofenele“

FC Barcelona s-a calificat în sferturile de finală după o victorie spectaculoasă cu scorul de 7-2 reușită în fața formației engleze Newcastle United. După un egal smuls pe St James’ Park (1-1), catalanii au condus pe teren propriu cu 1-0 și 2-1, dar ”coțofenele” au egalat de fiecare dată. Barca a mai înscris o dată în finalul primei reprize și s-a dezlănțuit complet după pauză, marcând de alte patru ori.

Raphinha (6, 72), Marc Bernal (18), Lamine Yamal (45+7 – penalty), Fermin Lopez (51) și Robert Lewandowski (56, 61) au înscris pentru echipa antrenată de Hansi Flick, în timp ce golurile oaspeților au fost semnate de internaționalul suedez Anthony Elanga (15, 28).

Tottenham Hotspur, cu fundașul român Radu Drăgușin pe teren timp de 66 de minute, a obținut o victorie de palmares, 3-2 cu Atletico Madrid, la Londra. Atletico avea un avantaj consistent după meciul tur, câștigat cu 5-2.

Randal Kolo Muani (30) și Xavi Simons (52, 90+1 – penalty) au reușit golurile londonezilor, în timp ce pentru echipa antrenată de Diego Simeone au înscris Julian Alvarez (47) și David Hancko (75).

„Sferturile” Ligii Campionilor sunt:

PSG – Liverpool

Real Madrid – Bayern Munchen

Barcelona – Atletico Madrid

Sporting Lisabona – Arsenal

