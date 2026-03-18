Manșa retur a „optimilor” Ligii Campionilor a debutat marți, 17 martie, cu 4 meciuri, în timp ce restul de 4 partide se vor disputa miercuri. Am aflat primele 4 echipe calificate în „sferturi”, precum și primul meci, Sporting Lisabona – Arsenal.

Seara a început cu un Sporting Lisabona – Bodo/Glimt de poveste. După ce norvegienii s-au impus la scor în tur, 3-0, portughezii și-au luat revanșa și s-au calificat în „sferturi”, după un 5-0 sec! A fost 3-0 după primele 90 de minute, partida a intrat în prelungiri, iar lusitanii au mai punctat de două ori.

Echipa lui Rui Borges o va întâlni pe Arsenal în drumul spre semifinale. Formația lui Arteta a trecut de Leverkusen, scor 2-0, după 1-1 în tur.

PSG a spulberat-o din nou pe Chelsea, scor 3-0, așa cum s-a întâmplat în tur (5-2). Campioana de anul trecut va întâlni în faza următoare câștigătoarea dintre Galatasaray și Liverpool.

Real s-a impus și la returul cu City, 2-1, în derby-ul serii. O va întâlni, cel mai probabil, pe Bayern Munchen, care are avantaj 6-1 după meciul tur cu Atalanta.

