Bayern Munchen și Atletico Madrid au făcut pași mari spre sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după victoriile reușite marți seară, în prima manșă a optimilor.

Bayern, maşinăria de goluri a fotbalului european

Bayern Munchen a surclasat-o pe Atalanta cu 6-1, chiar la Bergamo, chiar și în condițiile în care golgheterul Harry Kane a fost menajat la bavarezi. Josip Stanisic (12), Michael Olise (22, 64), Serge Gnabry (25), Nicolas Jackson (52) și Jamal Musiala (67) au marcat pentru echipa antrenată de Vincent Kompany, golul de onoare al singurei reprezentante a Italiei fiind reușit de croatul Mario Pasalic (90+3). Este doar a doua oară când o echipă marchează șase goluri pe terenul unei formații italiene în cupele europene, după victoria lui Bayern cu AS Roma (7-1), în sezonul 2014/15 al Ligii Campionilor.

Atletico Madrid a dispus de Tottenham Hotspur cu 5-2, după ce a avut 4-0 în min. 22. Marcos Llorente (6), Antoine Griezmann (14), Julian Alvarez (15, 55) și Robin Le Normand (22) au punctat pentru madrileni, în timp ce golurile londonezilor, la care fundașul român Radu Drăgușin a rămas pe banca de rezerve, au fost semnate de Pedro Porro (26) și Dominic Solanke (76).

Liverpool a clacat, Barcelona a gâfâit

FC Barcelona a evitat in extremis un eșec pe St James’ Park, remizând cu Newcastle United, 1-1, grație unui gol marcat de Lamine Yamal (90+6 – penalty), după un fault comis în careu de Malick Thiaw asupra lui Dani Olmo. ”Coțofenele” reușiseră să deschidă scorul prin Harvey Barnes (86).

Galatasaray a produs surpriza şi a învins-o pe Liverpool cu scorul de 1-0, marți seară, la Istanbul. Unicul gol al partidei a fost reușit de gabonezul Mario Lemina (7). ”Cormoranii” au marcat un gol prin Ibrahima Konate (73), dar reușita a fost anulată de arbitrajul video pentru henț. Și Galatasaray a avut un gol anulat pentru ofsaid (53), marcat de Victor Osimhen.

Cele două echipe s-au întâlnit în acest sezon și în faza principală a competiției, iar Galatasaray s-a impus și atunci cu 1-0, tot la Istanbul.

