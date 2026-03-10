12.8 C
Craiova
marți, 10 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportFotbalUniversitatea Craiova are doi „lei“ în echipa etapei după remiza din Giulești

Universitatea Craiova are doi „lei“ în echipa etapei după remiza din Giulești

De Tiberiu Cocora

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat echipa etapei a 30-a din Superligă. Chiar dacă nu a reușit să obțină victorie în Giulești, împotriva Rapdiului, jucătorii Universității Craiova i-au impresionat pe reprezentanții forului care prezidează prima scenă a fotbalului românesc și i-au determinat să-i includă în cel mai bun unsprezece pe Nicușor Bancu, marcatorul golului și David Matei.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 30-a:

PORTAR

Rafael Munteanu (Farul Constanța) – Deși dobrogenii au pierdut, a apărat un penalty și a avut alte patru intervenții. Merită urmărit cu atenție!

FUNDAŞI

Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia) – A făcut o partidă foarte bună pe terenul revelației sezonului regulat.

Bozhidar Chorbadzhiyski (FC Hermannstadt) – Sigur în defensivă. A oferit și o pasă decisivă. Prinde ,,Echpa etapei” pentru a doua rundă la rând.

Cristian Ignat (Petrolul Ploiești) – S-a achitat excelent de sarcinile trasate de antrenor. A câștigat cinci dintre cele șase dueluri aeriene în care a fost implicat.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – A înscris primul gol în campionatul actual. Este al 20-lea marcator al Universității Craiova din ediția în curs.

MIJLOCAŞI

David Matei (Universitatea Craiova) – Crește de la meci la meci. S-a remarcat prin precizia paselor și prin implicarea sa în joc.

Karlo Muhar (CFR 1907 Cluj) – A marcat golul prin care a deschis drumul echipei sale spre o nouă victorie.

Florin Purece (FC Metaloglobus București) – O evoluție consistentă. A pasat decisiv pentru ambele goluri înscrise de Metaloglobus.

ATACANŢI

Issouf Macalou (Universitatea Cluj) – A făcut spectacol pe Arena Națională! A pasat pentru primele două reușite ale clujenilor, apoi a marcat golul care a închis tabela.

Aurelian Chițu (FC Hermannstadt) – A înscris a treia etapă la rând. A ajuns la 63 de goluri marcate în SuperLigă.

Oucasse Mendy (Universitatea Cluj) – A fost la înălțime! A contribuit la succesul studenților ardeleni cu gol și pasă decisivă.

ANTRENORUL ETAPEI

Daniel Pancu (CFR 1907 Cluj) – Scrie istorie la CFR! A ajuns la 11 victorii la rând, o serie pe care nu a mai realizat-o nimeni pe durata unui sezon în ultimele 19 ediții de campionat!

Citește și: Programul complet din play-off! Când se joacă Universitatea Craiova – FC Argeş, în prima etapă

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA