Universitatea Craiova are doi „lei“ în echipa etapei după remiza din Giulești

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat echipa etapei a 30-a din Superligă. Chiar dacă nu a reușit să obțină victorie în Giulești, împotriva Rapdiului, jucătorii Universității Craiova i-au impresionat pe reprezentanții forului care prezidează prima scenă a fotbalului românesc și i-au determinat să-i includă în cel mai bun unsprezece pe Nicușor Bancu, marcatorul golului și David Matei.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 30-a:

PORTAR

Rafael Munteanu (Farul Constanța) – Deși dobrogenii au pierdut, a apărat un penalty și a avut alte patru intervenții. Merită urmărit cu atenție!

FUNDAŞI

Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia) – A făcut o partidă foarte bună pe terenul revelației sezonului regulat.

Bozhidar Chorbadzhiyski (FC Hermannstadt) – Sigur în defensivă. A oferit și o pasă decisivă. Prinde ,,Echpa etapei” pentru a doua rundă la rând.

Cristian Ignat (Petrolul Ploiești) – S-a achitat excelent de sarcinile trasate de antrenor. A câștigat cinci dintre cele șase dueluri aeriene în care a fost implicat.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – A înscris primul gol în campionatul actual. Este al 20-lea marcator al Universității Craiova din ediția în curs.

MIJLOCAŞI

David Matei (Universitatea Craiova) – Crește de la meci la meci. S-a remarcat prin precizia paselor și prin implicarea sa în joc.

Karlo Muhar (CFR 1907 Cluj) – A marcat golul prin care a deschis drumul echipei sale spre o nouă victorie.

Florin Purece (FC Metaloglobus București) – O evoluție consistentă. A pasat decisiv pentru ambele goluri înscrise de Metaloglobus.

ATACANŢI

Issouf Macalou (Universitatea Cluj) – A făcut spectacol pe Arena Națională! A pasat pentru primele două reușite ale clujenilor, apoi a marcat golul care a închis tabela.

Aurelian Chițu (FC Hermannstadt) – A înscris a treia etapă la rând. A ajuns la 63 de goluri marcate în SuperLigă.

Oucasse Mendy (Universitatea Cluj) – A fost la înălțime! A contribuit la succesul studenților ardeleni cu gol și pasă decisivă.

ANTRENORUL ETAPEI

Daniel Pancu (CFR 1907 Cluj) – Scrie istorie la CFR! A ajuns la 11 victorii la rând, o serie pe care nu a mai realizat-o nimeni pe durata unui sezon în ultimele 19 ediții de campionat!

Citește și: Programul complet din play-off! Când se joacă Universitatea Craiova – FC Argeş, în prima etapă



