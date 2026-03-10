Știm programul complet din play-off, sezonul 2025-2026! Odată cu finalul partidei dintre CFR Cluj și Dinamo, nu se mai pot face permutări în ierarhie. Universitatea Craiova a terminat pe primul loc, urmată de Rapid, U Cluj, CFR Cluj, Dinamo și FC Argeș.
Universitatea va debuta în play-off împotriva locului al 6-lea, FC Argeş. Partida va avea loc vineri seară, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Tot în prima rundă vom avea şi derby-ul Ardealului dintre U Cluj şi CFR Cluj (luni, ora 20.30), precum şi încleştarea dintre Rapid şi Dinamo (duminică, ora 20.30).
Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor
- 1. Universitatea Craiova – 30 puncte
- 2. Rapid – 28 puncte
- 3. Universitatea Cluj – 27 puncte
- 4. CFR Cluj – 27 de puncte (a beneficiat de rotunjire)
- 5. Dinamo – 26 de puncte
- 6. FC Argeș – 25 puncte
Programul play-off-ului Superligii, sezonul 2025-2026
Etapa 1: 15-16 martie
- Universitatea Craiova – FC Argeș
- Rapid – Dinamo
- U Cluj – CFR Cluj
Etapa 2: 21-22 martie
- Dinamo – Universitatea Craiova
- CFR Cluj – Rapid
- FC Argeș – U Cluj
Etapa 3: 4-5 aprilie
- Universitatea Craiova – CFR Cluj
- Rapid – U Cluj
- FC Argeș – Dinamo
Etapa 4: 11-12 aprilie
- U Cluj – Universitatea Craiova
- CFR Cluj – Dinamo
- Rapid – FC Argeș
Etapa 5: 18-19 aprilie
- Universitatea Craiova – Rapid
- Dinamo – U Cluj
- FC Argeș – CFR Cluj
Etapa 6: 25-26 aprilie
- FC Argeș – Universitatea Craiova
- Dinamo – Rapid
- CFR Cluj – U Cluj
Etapa 7: 2-3 mai
- Universitatea Craiova – Dinamo
- Rapid – CFR Cluj
- U Cluj – FC Argeș
Etapa 8: 9-10 mai
- CFR Cluj – Universitatea Craiova
- U Cluj – Rapid
- Dinamo – FC Argeș
Etapa 9: 16-17 mai
- Universitatea Craiova – U Cluj
- Dinamo – CFR Cluj
- FC Argeș – Rapid
Etapa 10: 23-24 mai
- Rapid – Universitatea Craiova
- U Cluj – Dinamo
- CFR Cluj – FC Argeș
Programul complet play-off – Universitatea Craiova:
Etapa 1: Universitatea Craiova – FC Argeș – vineri, ora 20:30
Etapa 2: Dinamo – Universitatea Craiova
Etapa 3: Universitatea Craiova – CFR Cluj
Etapa 4: “U” Cluj – Universitatea Craiova
Etapa 5: Universitatea Craiova – Rapid
Etapa 6: FC Argeș – Universitatea Craiova
Etapa 7: Universitatea Craiova – Dinamo
Etapa 8: CFR Cluj – Universitatea Craiova
Etapa 9: Universitatea Craiova – “U” Cluj
Etapa 10: Rapid – Universitatea Craiova
La fel ca în sezonul precedent, echipa clasată pe locul 1, campioana României, va merge în turul 1 preliminar al UEFA Champions League.
Câștigătoarea Cupei României va participa în turul 1 preliminar al UEFA Europa League.
Locul 2 din Superliga va merge în turul 2 preliminar al UEFA Conference League.
Locul 3 va disputa un baraj cu învingătoarea barajului dintre echipele din play-out (locurile 7 și 8), pentru un loc în aceeași competiție europeană.
Citeşte şi: Champions League 10-11 martie – program și cote la pariuri pentru optimile de finală