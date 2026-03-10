3.4 C
Craiova
marți, 10 martie, 2026
De Tiberiu Cocora

Știm programul complet din play-off, sezonul 2025-2026! Odată cu finalul partidei dintre CFR Cluj și Dinamo, nu se mai pot face permutări în ierarhie. Universitatea Craiova a terminat pe primul loc, urmată de Rapid, U Cluj, CFR Cluj, Dinamo și FC Argeș.

Universitatea va debuta în play-off împotriva locului al 6-lea, FC Argeş. Partida va avea loc vineri seară, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Tot în prima rundă vom avea şi derby-ul Ardealului dintre U Cluj şi CFR Cluj (luni, ora 20.30), precum şi încleştarea dintre Rapid şi Dinamo (duminică, ora 20.30).

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor

  • 1. Universitatea Craiova – 30 puncte
  • 2. Rapid – 28 puncte
  • 3. Universitatea Cluj – 27 puncte
  • 4. CFR Cluj – 27 de puncte (a beneficiat de rotunjire)
  • 5. Dinamo – 26 de puncte
  • 6. FC Argeș – 25 puncte

Programul play-off-ului Superligii, sezonul 2025-2026

Etapa 1: 15-16 martie

  • Universitatea Craiova – FC Argeș
  • Rapid – Dinamo
  • U Cluj – CFR Cluj

Etapa 2: 21-22 martie

  • Dinamo – Universitatea Craiova
  • CFR Cluj – Rapid
  • FC Argeș – U Cluj

Etapa 3: 4-5 aprilie

  • Universitatea Craiova – CFR Cluj
  • Rapid – U Cluj
  • FC Argeș – Dinamo

Etapa 4: 11-12 aprilie

  • U Cluj – Universitatea Craiova
  • CFR Cluj – Dinamo
  • Rapid – FC Argeș

Etapa 5: 18-19 aprilie

  • Universitatea Craiova – Rapid
  • Dinamo – U Cluj
  • FC Argeș – CFR Cluj

Etapa 6: 25-26 aprilie

  • FC Argeș – Universitatea Craiova
  • Dinamo – Rapid
  • CFR Cluj – U Cluj

Etapa 7: 2-3 mai

  • Universitatea Craiova – Dinamo
  • Rapid – CFR Cluj
  • U Cluj – FC Argeș

Etapa 8: 9-10 mai

  • CFR Cluj – Universitatea Craiova
  • U Cluj – Rapid
  • Dinamo – FC Argeș

Etapa 9: 16-17 mai

  • Universitatea Craiova – U Cluj
  • Dinamo – CFR Cluj
  • FC Argeș – Rapid

Etapa 10: 23-24 mai

  • Rapid – Universitatea Craiova
  • U Cluj – Dinamo
  • CFR Cluj – FC Argeș

Programul complet play-off – Universitatea Craiova:

Etapa 1: Universitatea Craiova – FC Argeș – vineri, ora 20:30
Etapa 2: Dinamo – Universitatea Craiova
Etapa 3: Universitatea Craiova – CFR Cluj
Etapa 4: “U” Cluj – Universitatea Craiova
Etapa 5: Universitatea Craiova – Rapid
Etapa 6: FC Argeș – Universitatea Craiova
Etapa 7: Universitatea Craiova – Dinamo
Etapa 8: CFR Cluj – Universitatea Craiova
Etapa 9: Universitatea Craiova – “U” Cluj
Etapa 10: Rapid – Universitatea Craiova

La fel ca în sezonul precedent, echipa clasată pe locul 1, campioana României, va merge în turul 1 preliminar al UEFA Champions League.

Câștigătoarea Cupei României va participa în turul 1 preliminar al UEFA Europa League.

Locul 2 din Superliga va merge în turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

Locul 3 va disputa un baraj cu învingătoarea barajului dintre echipele din play-out (locurile 7 și 8), pentru un loc în aceeași competiție europeană.

