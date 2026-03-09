Champions League 10-11 martie – program și cote la pariuri pentru optimile de finală

Cele două manșe din optimile Champions League sunt programate în perioada 10-18 martie. Avem parte de dueluri surprinzătoare, precum Bodo/Glimt vs Sporting Lisabona dar și dueluri de foc, precum Real Madrid vs Manchester City sau PSG vs Chelsea. Iată cum arată programul complet al meciurilor din această săptămână:

Marți, 10 martie 2026

19:45: Galatasaray – Liverpool

22:00: Atalanta – Bayern Munchen

22:00: Newcastle – Barcelona

22:00: Atletico Madrid – Tottenham

Miercuri, 11 martie 2026

19:45: Bayer Leverkusen – Arsenal

22:00: PSG – Chelsea

22:00: Real Madrid – Manchester City

22:00: Bodo/Glimt – Sporting Lisabona

Cele mai captivante dueluri implică formații din Premier League

Nu mai puțin de 6 formații din Premier League au acces în acest sezon de Champions League. Toate cele 6 se regăsesc în optimi. Câte dintre ele vor ajunge în sferturi? Conform cotelor stabilite de agențiile de pariuri sportive online , 3 din cele 6 formații pornesc cu prima șansă la calificarea în sferturi.

Real Madrid (3.00) vs Manchester City (2.22)

Cele două formații au fost vecine în clasamentul final al fazei ligii Champions League. Manchester City a terminat pe poziția a opta, calificându-se, astfel, direct în optimi. În schimb, Real Madrid a încheiat pe locul 9, luând calea play-off-ului pentru optimi. Acolo a învins-o cu scorul general de 3-1 pe Benfica Lisabona. De menționat că în acea partidă pe banca Realului a stat Alvaro Arbeloa, numit în locul lui Xabi Alonso la începutul anului 2026.

Real Madrid și Manchester City s-au întâlnit deja de 6 ori în faze eliminatorii în precedentele 9 sezoane de Champions League. Madrilenii au mers mai departe în patru rânduri, iar “cetățenii” de două ori. Cele două s-au înfruntat și în această ediție de Champions League. Manchester City s-a impus în deplasare cu 2-1, toate cele trei goluri fiind marcate în prima repriză. Casa de pariuri Don ne oferă cota 2.25 ca acum să se înscrie mai mult de un gol până în pauză.

PSG (1.80) vs Chelsea (4.00)

Deținătoarea trofeului va avea o misiune destul de grea în această fază, urmând să o înfrunte pe Chelsea. Prima manșă va avea loc la Paris pe 11 martie, iar a doua la Londra pe 17 martie.

Cele două s-au înfruntat ultima oară în finala Campionatului Mondial al Cluburilor vara trecută. Atunci formația londoneză s-a impus cu 3-0. Ultima confruntare în Champions League a avut loc în optimile de finală ale sezonului 2015-2016, când PSG a mers mai departe. În 4 din precedentele 5 întâlniri directe au fost marcate minim 3 goluri. Ni se oferă cota 1.57 ca în această partidă să fie înscrise peste 2.5 goluri.

Bayer Leverkusen (6.00) vs Arsenal (1.50)

Arsenal este favorita principală la câștigarea trofeului Champions League. Ni se prezintă cota 3.50 pentru ca “tunarii” să ridice trofeul deasupra capului. Nu este de mirare acest lucru, având în vedere că formația antrenată de Mikel Arteta a câștigat faza ligii fără să piardă vreun punct. În optimi o va înfrunta pe Leverkusen, formație care a încheiat pe locul 16 în grupă.

Formația din Premier League a mai întâlnit în această stagiune de Champions League o formație din Bundesliga. Este vorba de Bayern Munchen, pe care a învins-o cu 3-1 pe teren propriu . Arsenal a câștigat toate cele 8 partide din faza ligii, în 6 dintre ele marcând cel puțin 3 goluri. Cota ca aici formația londoneză să înscrie cel puțin 3 goluri este 3.00. Va întâlni însă singura formație care a reușit să nu primească gol în play-off-ul pentru optimi. În acea fază Leverkusen a eliminat-o cu scorul general de 2-0 pe Olympiakos.

Mbappe are un nou sezon excepțional în Champions League

În niciuna din ultimele trei ediții de Champions League golgheterul competiției nu a înscris mai mult de 13 goluri. Acum francezul Kylian Mbappe are deja 13 goluri marcate în competiția europeană. Jucătorul lui Real Madrid este urmat de Anthony Gordon, cu 10 reușite și Harry Kane, cu 8 goluri.

Favorit la pariuri pentru câștigarea titlului de golgheter este francezul Mbappe, cotat cu 1.40. Starul lui Real Madrid este urmat de Harry Kane (Bayern Munchen, 7.00), Erling Haaland (Manchester City, 11.00) și Anthony Gordon (Newcastle, 11.00).

Sunt șase echipe din Premier League în această fază: trei pe fiecare jumătate. Asta înseamnă că nu vom avea patru formații din Premier League calificate în semifinale. Am putea asista însă la o finală 100% englezească.