Valentin Mihăilă a marcat din nou pentru Rizespor!

De Tiberiu Cocora

Atacantul român Valentin Mihăilă a marcat un gol pentru Rizespor, care a învins-o pe Kocaelispor cu scorul de 2-0, vineri seară, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 23-a a primei ligi de fotbal din Turcia.

Mihăilă a marcat primul gol al partidei, în min. 13, iar Samet Akaydin a parafat victoria gazdelor (57).

Internaționalul român a jucat 71 de minute și are 4 goluri marcate în 12 partide în acest sezon.

Rizespor se află pe locul 11 în Super Lig, cu 24 de puncte (23 de jocuri), iar Kocaelispor este pe 8, cu 30 de puncte (23 j).

