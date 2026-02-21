Valentin Mihăilă a marcat din nou pentru Rizespor!

Atacantul român Valentin Mihăilă a marcat un gol pentru Rizespor, care a învins-o pe Kocaelispor cu scorul de 2-0, vineri seară, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 23-a a primei ligi de fotbal din Turcia.

Mihăilă a marcat primul gol al partidei, în min. 13, iar Samet Akaydin a parafat victoria gazdelor (57).

Internaționalul român a jucat 71 de minute și are 4 goluri marcate în 12 partide în acest sezon.

Rizespor se află pe locul 11 în Super Lig, cu 24 de puncte (23 de jocuri), iar Kocaelispor este pe 8, cu 30 de puncte (23 j).

Citește și: Suspendare uriașă primită de Radu Petrescu după ce a „distrus“ meciul Petrolul – FC Argeș



