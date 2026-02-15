U Craiova – FCSB 1-0 / Știința răpune campioana în fața a 25.000 de fani și rămâne lider în SuperLiga

Universitatea Craiova a câștigat marele derby al orgoliilor cu FCSB, scor 1-0 si a reușit să-și bucure cei 25.000 de fani care au fost prezenți pe „Oblemenco”. Assad a marcat unicul gol al meciului, cel care o menține pe Știința pe primul loc și care îi scade tot mai mult șansele FCSB-ului la play-off.

Știința, mult mai bună în primele 45 de minute

Cu un stadion plin în spate, alb-albaștrii nu aveau cum să nu se ridice la nivelul așteptărilor, chiar dacă în față le-a ieșit echipa campioană. Nimeni n-a riscat mai nimic în primele minute de joc, miza fiind extrem de mare de ambele părți: Craiova să nu cedeze în fața marelui rival și să-și mențină poziția de lider în SuperLigă, iar FCSB să se apropie de locurile de play-off.

În minutul 23 a erupt „Oblemenco”. Assad a făcut ce a vrut în careul advers cu Graovac și a finalizat impecabil la colțul lung al porții apărate de Popa. Au urmat o mulțime de oportunități tot ale Universității, dar, pe rând, Matei, Etim și Assad au ratat din poziții ideale. 1-0 la pauză pentru Știința și premise foarte bune pentru partea secundă.

Un gol anulat, dar care nu a dispersat marea bucurie de la final

Partea secundă a debutat cu FCSB în posesie, find echipa care avea nevoie ca de „aer” de victorie. Totuși, în minutul 54, Craiova și-a dublat avantajul prin Matei, însă din camera VAR s-a semnalat un offside. Golul s-a anulat, iar oaspeții au continuat să spere. Din minutul 60, alb-albaștrii s-au retras strategic, iar FCSB s-a năpustit în jumătatea Craiovei.

Totuși, până la final, ocaziile au lipsit cu desăvârșire, iar după 7 minute de prelungire bucuria s-a instalat în Bănie! Victorie și primul loc în SuperLiga!

𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚: L. Popescu – Romanchuk (’82, Stevanovic), Rus, Screciu – Mora (’90, Teles), Matei (’82, Băsceanu), Băluţă, Cicâldău (’65, Mekvabishvili), Bancu – Al Hamlawi, Etim. Antrenor: Filipe Coelho.

𝐅𝐂𝐒𝐁: M. Popa – V. Creţu, Duarte, Graovac (’46, Alhassan), Radunovic – Lixandru, Fernandes – Miculescu, Olaru, Cisotti (’80, O. Popescu) – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous.

