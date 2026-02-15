4 C
Craiova
luni, 16 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportFotbalU Craiova - FCSB 1-0 / Știința răpune campioana în fața a 25.000 de fani și rămâne lider în SuperLiga

U Craiova – FCSB 1-0 / Știința răpune campioana în fața a 25.000 de fani și rămâne lider în SuperLiga

De Tiberiu Cocora

Universitatea Craiova a câștigat marele derby al orgoliilor cu FCSB, scor 1-0 si a reușit să-și bucure cei 25.000 de fani care au fost prezenți pe „Oblemenco”. Assad a marcat unicul gol al meciului, cel care o menține pe Știința pe primul loc și care îi scade tot mai mult șansele FCSB-ului la play-off.

Știința, mult mai bună în primele 45 de minute

Cu un stadion plin în spate, alb-albaștrii nu aveau cum să nu se ridice la nivelul așteptărilor, chiar dacă în față le-a ieșit echipa campioană. Nimeni n-a riscat mai nimic în primele minute de joc, miza fiind extrem de mare de ambele părți: Craiova să nu cedeze în fața marelui rival și să-și mențină poziția de lider în SuperLigă, iar FCSB să se apropie de locurile de play-off.

În minutul 23 a erupt „Oblemenco”. Assad a făcut ce a vrut în careul advers cu Graovac și a finalizat impecabil la colțul lung al porții apărate de Popa. Au urmat o mulțime de oportunități tot ale Universității, dar, pe rând, Matei, Etim și Assad au ratat din poziții ideale. 1-0 la pauză pentru Știința și premise foarte bune pentru partea secundă.

Un gol anulat, dar care nu a dispersat marea bucurie de la final

Partea secundă a debutat cu FCSB în posesie, find echipa care avea nevoie ca de „aer” de victorie. Totuși, în minutul 54, Craiova și-a dublat avantajul prin Matei, însă din camera VAR s-a semnalat un offside. Golul s-a anulat, iar oaspeții au continuat să spere. Din minutul 60, alb-albaștrii s-au retras strategic, iar FCSB s-a năpustit în jumătatea Craiovei.

Totuși, până la final, ocaziile au lipsit cu desăvârșire, iar după 7 minute de prelungire bucuria s-a instalat în Bănie! Victorie și primul loc în SuperLiga!

𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚: L. Popescu – Romanchuk (’82, Stevanovic), Rus, Screciu – Mora (’90, Teles), Matei (’82, Băsceanu), Băluţă, Cicâldău (’65, Mekvabishvili), Bancu – Al Hamlawi, Etim. Antrenor: Filipe Coelho.

𝐅𝐂𝐒𝐁: M. Popa – V. Creţu, Duarte, Graovac (’46, Alhassan), Radunovic – Lixandru, Fernandes – Miculescu, Olaru, Cisotti (’80, O. Popescu) – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous.

Citește și: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, calificate în optimile probei de dublu la Dubai

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA