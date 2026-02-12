0.6 C
Cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce au reușit Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu

De Tiberiu Cocora

Italiencele Andrea Voetter şi Marion Oberhoffer au cucerit surprinzător medaliile de aur în proba de sanie dublu feminin, miercuri seară, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, în timp ce româncele Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu s-au clasat pe 9.

Voetter şi Oberhoffer au fost cronometrate după cele două manşe cu timpul de 1 min 46 sec 284/1000.

Medaliile de argint au fost obţinute de sportivele germane Dajana Eitberger şi Magdalena Matschina, la 120/1000 de învingătoare, în timp ce bronzul a revenit austriecelor Selina Egle şi Lara Kipp, favoritele cursei şi liderii Cupei Mondiale, care au încheiat la 259/1000.

Româncele Strămăturaru şi Manolescu s-au clasat pe locul al nouălea (din 11 echipaje), la 2 sec 460/1000 de învingătoare. Acesta reprezintă cel mai bun rezultat al României la JO 2026.

Dacă Strămăturaru este la a cincea sa ediţie a Jocurilor Olimpice, Carmen Manolescu este debutantă la Jocuri.

„Într-un concurs în care vitezele au depășit 115 km/h, iar diferențele s-au făcut la miimi, clasarea României în primele zece echipe ale lumii confirmă progresul și consistența în proba de dublu feminin. E cel mai bun loc al României la această ediție de Jocuri Olimpice“, au notat cei de la COSR.

