Filipe Coelho, antrenorul de la Craiova, a tras concluziile la finalul remizei cu Dinamo, scor 1-1, din runda 26 din Superliga.

La finalul meciului, Coelho a spus că echipa lui a practicat un fotbal bun și este mulțumit de prestația echipei. Antrenorul a avut, totuși, chiar și câteva nemulțumiri: faptul că a avut o zi în minus de pregătire față de Dinamo înaintea acestui meci și că i se strigă în continuu de titlu.

„A fost o prestație foarte bună, din punctul meu de vedere. Doar un punct pentru noi. Cu prestația pe care am avut-o, puteam obține toate cele trei puncte, dar, la final, adversarul a fost eficient: un șut pe poartă, un gol. Trebuie să acceptăm asta și să mergem mai departe. Sunt satisfăcut de prestație, care primează în fața rezultatului. Sunt mândru de băieți, de personalitatea pe care au avut-o, însă nu sunt fericit de rezultat.

Frigul nu a fost un inconvenient. Nu putem controla vremea, poate a influențat puțin partea fizică. Dinamo a jucat așa cum ne așteptam și cum ne-am pregătit. Știam că Soro poate juca vârf, au marcat, iar golul a schimbat puțin cursul jocului. Nu a fost o surpriză pentru noi, ne așteptam ca Soro să joace atacant.

Nu mă gândesc la titlu. Sunt mereu întrebat de titlu, titlu, titlu. Mie îmi place să o luăm pas cu pas, meci cu meci, nu să ne gândim atât de mult în avans. Avem o zi în minus să ne pregătim pentru meciul cu FCSB, așa cum am avut și cu Dinamo. Vom vedea mâine cum se simt jucătorii. În mai puțin de 72 de ore trebuie să jucăm din nou. Nu este ușor pentru jucători, însă cel mai important lucru acum este să revenim la Craiova, să dormim bine și să ne refacem”, a spus Coelho, la conferința de presă.

