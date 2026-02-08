Răzvan Marin, gol și pase de gol pentru AEK Atena, în Grecia

Mijlocașul român Răzvan Marin a marcat un gol și a dat două pase de gol pentru AEK Atena, în meciul câștigat cu 4-0 la Serres, în fața ultimei clasate, Panserraikos, duminică, în etapa a 20-a a campionatului Greciei.

AEK s-a desprins după pauză, când Barnabas Varga a deschis scorul (55), din assist-ul lui Marin.

Internaționalul român a înscris în min. 89, din penalty, după o fază la care fundașul brazilian Volnei, de la gazde, a fost eliminat (88). Oaspeții au mai punctat de două ori, prin Marko Grujic (90+1), din pasa lui Marin, și prin Varga (90+5).

Marin are 2 goluri marcate în 20 de partide în campionat.

AEK este lider, cu 48 de puncte (20 jocuri), urmată de Olympiakos Pireu, 46 puncte (20 j), PAOK, 45 p (19 j), Levadiakos, 38 p (20 j), Panathinaikos, 32 p (19 j), etc.

Citește și: Cupa Davis / România, învinsă de Paraguay cu 3-1! Tricolorii se întorc în Grupa Mondială II



