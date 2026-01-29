Clasamentul final al grupei în Liga Campionilor! Cine a prins Top 8 și care vor fi „împerecherile“ pentru 16-imi

Faza grupei Ligii Campionilor s-a încheiat într-un mod cât se poate de dramatic! Portarul ucrainean al Benficăi Lisabona, Anatoliy Trubin, a devenit eroul serii, înscriind golul calificării la ultima fază cu Real Madrid! Victorie mare pentru Mourinho și un deznodământ incredibil pentru Real Madrid, care ratează calificarea directă în „optimi”.

Arsenal a devenit prima echipă din Liga Campionilor cu 8 victorii din tot atâtea meciuri în faza grupei. Liverpool a avut aceeași ocazie în stagiunea precedentă, însă „cormoranii” au pierdut chiar în ultima etapă, 2-3 în deplasare cu PSV. Direct în „optimi”, alături de Arsenal, mai merg Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting și Manchester City.

Echipele care au terminat pe locurile 9-16 vor fi capi de serie în play-off, iar împerecherile vor arăta astfel:

Real Madrid (locul 9) și Inter Milano (locul 10) vor fi împerecheate cu Bodo/Glimt (locul 23) și Benfica (locul 24)

PSG (locul 11) și Newcastle (locul 12) vor fi împerecheate cu Monaco (locul 21) și Qarabag (locul 22)

Juventus (locul 13) și Atletico Madrid (locul 14) vor fi împerecheate cu Club Brugge (locul 19) și Galatasaray (locul 20)

Atalanta (locul 15) și Bayer Leverkusen (locul 16) vor fi împerecheate cu Borussia Dortmund (locul 17) și Olympiakos (locul 18).

Din competiție au ieșit Marseille, Pafos, Royale Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, FC Copenhaga, Ajax, Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal și Kairat Almaty.

Începând cu fazele eliminatorii, echipele din aceleași campionate se pot întâlni în meciuri directe. De asemenea, în play-off echipele pot fi împerecheate și cu adversare din grupă. Prima manșă a play-off-urilor se va disputa pe 17 și 18 februarie, iar returul va avea loc pe 24 și 25 februarie.

