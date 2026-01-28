2.6 C
Craiova
miercuri, 28 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportHandbalHandbal (f) / Derby oltenesc în optimile Cupei României

Handbal (f) / Derby oltenesc în optimile Cupei României

De Tiberiu Cocora

Marți dimineață, la sediul Federației Române de Handbal, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din optimile de finală ale Cupei României la handbal feminin. Aflată și acum în această fază a competiției, SCMU Craiova va juca pe teren propriu cu CSM Slatina. Meciurile din optimile de finală vor avea loc într-o singură manșă, pe 21 februarie.

Reamintim că, în acest sezon, Slatina este o „nucă tare“. Într-un meci din Liga Florilor MOL, disputat pe 12 septembrie 2025 în Sala Polivalentă din Craiova, trupa lui Ovidiu Mihăilă a pierdut cu scorul 34–31 în fața echipei CSM Slatina.

În turul precedent, SCMU Craiova a trecut în deplasare de CSM Roman, scor 38-30, în timp ce gruparea din Slatina a dispus de CSM Făgăraș cu 39-19.

Programul optimilor de finală:

CSM Iași – CSM București

CSM Unirea Slobozia – CSM Galați

CSM Corona Brașov – HC Zalău

CSU Știința București – SCM Râmnicu Vâlcea

CSM Târgu Jiu – Minaur Baia Mare

HC Dunărea Brăila – Gloria Bistrița

SCMU Craiova – CSM Slatina

Știința Bacău – Rapid București

Citește și: Handbal (f) / SCMU Craiova a trecut de Roman și continuă în Cupa României

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA