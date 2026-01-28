Handbal (f) / Derby oltenesc în optimile Cupei României

Marți dimineață, la sediul Federației Române de Handbal, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din optimile de finală ale Cupei României la handbal feminin. Aflată și acum în această fază a competiției, SCMU Craiova va juca pe teren propriu cu CSM Slatina. Meciurile din optimile de finală vor avea loc într-o singură manșă, pe 21 februarie.

Reamintim că, în acest sezon, Slatina este o „nucă tare“. Într-un meci din Liga Florilor MOL, disputat pe 12 septembrie 2025 în Sala Polivalentă din Craiova, trupa lui Ovidiu Mihăilă a pierdut cu scorul 34–31 în fața echipei CSM Slatina.

În turul precedent, SCMU Craiova a trecut în deplasare de CSM Roman, scor 38-30, în timp ce gruparea din Slatina a dispus de CSM Făgăraș cu 39-19.

Programul optimilor de finală:

CSM Iași – CSM București

CSM Unirea Slobozia – CSM Galați

CSM Corona Brașov – HC Zalău

CSU Știința București – SCM Râmnicu Vâlcea

CSM Târgu Jiu – Minaur Baia Mare

HC Dunărea Brăila – Gloria Bistrița

SCMU Craiova – CSM Slatina

Știința Bacău – Rapid București

