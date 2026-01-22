Barcelona și Liverpool, performerele serii în Liga Campionilor. Surpriză uriasă în Azerbaidjan

FC Barcelona și Liverpool, două dintre pretendentele la trofeu, au obținut victorii clare în deplasare, miercuri seară, în etapa a șaptea a Ligii Campionilor. De asemenea, victorii „prețioase“ au bifat și Chelsea, Newcastle, dar și Bayern Munchen, cea care și-a asigurat și prezența în optimile competiției. Nu în ultimul rând, surpriza Qarabag are șanse mari de calificare în primăvara europeană a Ligii după ce au dat lovitura în fața unei formații din Bundesliga.

Barcelona și-a demonstrat superioritatea, Liverpool n-a avut emoții

FC Barcelona a dispus cu 4-2 de Slavia Praga, fără a impresiona. Catalanii au primit două goluri în urma unor cornere, marcate de Vasil Kusej (10) și Robert Lewadowski (autogol, 44). Fermin Lopez a reușit o dublă (34, 42), celelalte goluri fiind semnate de Dani Olmo (63) și de Robert Lewadowski (71). Robert Lewandowski a ajuns la 114 goluri marcate în cupele europene, fiind devansat doar de Cristiano Ronaldo (145) și Lionel Messi (132).

Liverpool a câștigat la scor de forfait pe Stade Velodrome, 3-0 cu Olympique Marseille, prin golurile înscrise de Dominik Szoboszlai (45+1), Geronimo Rulli (autogol, 73) și Cody Gakpo (90+3).

Bayern Munchen a trecut de Union Saint-Gilloise cu 2-0, ambele goluri fiind marcate după pauză de Harry Kane (52, 55 – penalty). Atacantul englez putea realiza hat-trick-ul, dar a ratat un penalty (80). Bavarezii au jucat o jumătate de oră în inferioritate numerică, după eliminarea lui Kim (63).

Newcastle și Chelsea și-au respectat statutul de favorite

Newcastle United a învins-o pe PSV Eindhoven fără drept de apel, cu 3-0, golurile ”coțofenelor” fiind semnate de Yoane Wissa (8), Anthony Gordon (30) și Harvey Barnes (65). Dennis Man a jucat la PSV timp de 63 de minute.

Chelsea a învins-o pe FC Pafos doar cu 1-0, unicul gol al meciului fiind înscris de ecuadorianul Moises Caicedo (78). Mijlocașul român Vlad Dragomir a jucat 89 de minute la campioana Ciprului.

Juventus a dispus cu 2-0 de Benfica, la Torino, prin golurile marcate de francezul Khephren Thuram (55) și americanul Winston McKennie (64). Echipa antrenată de Jose Mourinho a avut șansa golului de onoare, dar grecul Vangelis Pavlidis a ratat un penalty (81).

Qarabag, marea surpriză a Ligii Campionilor

Athletic Bilbao a obținut o victorie nescontată la Bergamo, 3-2 cu Atalanta. Gazdele au marcat primele, prin Gianluca Scamacca (16), dar bascii au fost mai buni după pauză, punctând prin Gorka Guruzeta (58), Nico Serrano (70) și Robert Navarro (74). Nikola Krstovic (88) a readus speranța în tabăra gazdelor, dar a fost prea târziu.

Galatasaray și Atletico Madrid au terminat la egalitate, 1-1, la Istanbul. Echipa antrenată de Diego Simeone a deschis scorul rapid, prin fiul tehnicianului argentinian, Giuliano Simeone (4), dar turcii au restabilit egalitatea prin autogolul lui Marcos Llorente (20).

În alt meci, azerii de la Qarabag FK au reușit o victorie dramatică în fața lui Eintracht Frankfurt, scor 3-2, la Baku. Fundașul Bahlul Mustafazade (90+4) a adus a treia victorie a azerilor în acest sezon de Champions League. Celelalte goluri ale gazdelor au fost înscrise de columbianul Camilo Duran (4, 80). Pentru oaspeți au înscris Can Yilmaz Uzun (10) și Fares Chaibi (78 – penalty).

