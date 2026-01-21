Arsenal a bătut și la Milano și domină Liga Campionilor! City – ce surpriză!

Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a fost învinsă de Arsenal cu scorul de 3-1, marți seară, pe San Siro, în etapa a șaptea a Ligii Campionilor. Arsenal a demonstrat că este una dintre cele mai în formă echipe ale momentului și putea câștiga chiar și mai clar la Milano.

Gabriel Jesus (10) a deschis scorul, după un șut deviat al ”tunarilor”, dar Inter a egalat rapid, prin Petar Sucic (18), a capătul unui contraatac. Brazilianul Gabriel Jesus a realizat dubla (31), după un corner la care defensiva nerazzurra a fost făcută șah-mat. Londonezii au încheiat conturile prin suedezul Victor Gyokeres (84), pe un contraatac.

Inter a pierdut al treilea meci consecutiv în competiție, după cele cu Atletico Madrid și Liverpool, în timp ce Arsenal are punctaj maxim.

Real – da, PSG – ba!

Real Madrid a realizat scorul serii, 6-1 cu AS Monaco, un succes care aduce un pic de liniște în tabăra echipei spaniole. Francezul Kylian Mbappe a reușit o dublă (5, 26) contra fostei sale echipe, pentru ”blancos” marcând și Franco Mastantuono (52), Thilo Kehrer (autogol, 55), Vinicius Junior (63) și Jude Bellingham (80). Golul echipei din Principat a fost semnat de Jordan Teze (72).

Paris Saint-Germain, campioana en titre, a fost învinsă la Lisabona, de Sporting, cu 2-1. Ambele goluri ale campioanei Portugaliei au fost reușite de columbianul Luis Suarez (74, 90+1), în timp ce pentru parizieni a punctat Hvicea Kvarațhelia (79).

Ajax a izbutit o victorie în deplasare cu Villarreal, 2-1, după ce ”Submarinul galben” a deschis scorul prin americanul Tanitoluwa Oluwaseyi (49). Golurile ”lăncierilor” au fost marcate de Oscar Gloukh (61) și Oliver Edvardsen (90).

Tottenham a învins-o pe Borussia Dortmund cu 2-0, prin golurile marcate de Cristian Romero și Dominic Solanke, dar oaspeții au jucat mai bine de o oră în zece oameni, suedezul Daniel Svensson fiind eliminat în min. 26.

Manchester City, umilită în Norvegia

Manchester City, câștigătoarea ediției din 2023, a fost învinsă surprinzător de echipa norvegiană Bodo/Glimt cu scorul de 3-1, marți seară, la Cercul Polar.

Danezul Kasper Hoegh a reușit o dublă în decurs de trei minute (22, 24), din pasele lui Ole Blomberg. Jens Hauge a marcat al treilea gol al gazdelor (58), dar imediat Rayan Cherki (60) a reușit golul de onoare al echipei antrenate de Pep Guardiola. City a rămas la scurt timp în zece oameni, după ce Rodri a primit două cartonașe galbene în numai câteva zeci de secunde (62).

Olympiakos Pireu a trecut de Bayer Leverkusen cu 2-0, prin golurile lui Costinha (2) și Mehdi Taremi (45+1).

FC Copenhaga a reușit să smulgă un punct în fața lui Napoli, 1-1, deși a jucat din minutul 35 în inferioritate numerică. Scott McTominay (39) a deschis scorul pentru campioana Italiei, dar danezii au egalat în zece oameni prin Jordan Larsson (72), după ce inițial ratase un penalty.

În primul meci al zilei de marți, Kairat Almaty a pierdut meciul de pe teren propriu împotriva celor de la Club Brugge, scor 1-4. Sadybekov (90+2) pentru gazde, respectiv Stankovic (32), Vanaken (38), Vermant (74) și Mechele (84) pentru belgieni au marcat golurile partidei.

