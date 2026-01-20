Universitatea Craiova „domină“ echipa etapei a 22-a. Trei „lei“ remarcați de către LPF

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat echipa etapei a 22-a din Superligă. Universitatea Craiova s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a câștigat la scor duelul cu Petrolul, din deplasare, 4-0. A fost aproape perfect reușit de alb-albaștri, ceea ce i-a determinat pe reprezentanții forului care prezidează prima scenă a fotbalului românesc să-i includă în cel mai bun unsprezece pe Romanchuk, Nsimba și tehnicianul Filipe Coelho.

PORTAR

Eduard Pap (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – A închis perfect poarta în fața fostei sale echipe. Șapte intervenții, dintre care trei supersave-uri.

FUNDAŞI

Maxime Sivis (Dinamo) – A avut o evoluție consistentă. A făcut excelent ambele faze de joc.

Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova) – Același jucător foarte bun în defensivă și implicat mereu în construcția ofensivă.

Guilherme Garutti (FC Argeș) – S-a achitat excelent de sarcinile trasate de antrenor. Se dovedește a fi oricând o soluție pentru formula de start.

Din Alomerovic (UTA Arad) – A dominat flancul stâng. A înscris pentru întâia oară în SuperLigă.

MIJLOCAŞI

Yanis Pîrvu (FC Argeș) – A marcat golul care le-a adus pitețenilor a 11-a victorie din acest sezon.

Eduard Florescu (FC Hermannstadt) – La debutul în tricoul sibienilor, a finalizat cu un gol frumos o acțiune personală.

Constantin Grameni (FC Rapid) – A făcut un joc perfect la centrul terenului. A pasat decisiv pentru singurul gol al meciului cu Metaloglobus.

Alin Roman (UTA Arad) – A continuat seria evoluțiilor bune cu un nou meci în care a izbutit două pase decisive, ajungând la 10 astfel de reușite.

ATACANŢI

Steven Nsimba (Universitatea Craiova) – A marcat primele două goluri ale oltenilor de pe Ilie Oană, goluri prin care craiovenii și-au făcut jocul ușor.

Mamoudou Karamoko (Dinamo) – A înscris al șaselea gol în ediția curentă, care le-a adus dinamoviștilor a 11-a victorie în sezonul actual.

ANTRENORUL ETAPEI

Filipe Coelho (Universitatea Craiova) – Craiovenii s-au impus pe terenul Petrolului și și-au păstrat fotoliul de lider, iar tehnicianul portughez a rămas neînvins.

Citește și: Petrolul – U Craiova 0-4 / Știința a repetat rezultatul din Cupă și a „închis lumina“ la Ploiești



