Petrolul – U Craiova 0-4 / Știința a repetat rezultatul din Cupă și a „închis lumina“ la Ploiești

Universitatea Craiova a început anul 2026 cu o victorie clară, scor 4-0 pe terenul Petrolului Ploiești și a revenit, astfel, pe primul loc în clasament, loc pierdut în urma victoriilor lui Rapid și Dinamo din această rundă. Partida de pe „Ilie Oană“ a contat pentru etapa a 22-a din SuperLiga.

Omul meciului a fost fără îndoială Steven Nsimba, atacantul Științei reușind o dublă fulgerătoare în prima repriză. Acesta a punctat în minutele 16 (penalty) și 17, două reușite consecutive care au tăiat elanul gazdelor și au adus liniștea în tabăra oltenilor încă din startul partidei.

Universitatea a mai avut un gol anulat până la pauză, în minutul 38, când Etim a trimis mingea în plasă, însă reușita a fost invalidată pe motiv de offside. Prima repriză a aparținut în mare măsură alb-albaștrilor, care a controlat jocul și a intrat la cabine cu un avantaj confortabil.

Băsceanu, la primul gol în tricoul Științei

Partea secundă nu a mai oferit multe faze de poartă. Universitatea a redus ritmul, preocupată să conserve rezultatul, în timp ce Petrolul a încercat timid să revină în joc, fără a-l putea pune cu adevărat în dificultate pe portarul Isenko. Cu toate acestea, pe final, Știința a mai lovit de două ori. Mai întâi în minutul 81, Ștefan Baiaram a profitat de o gafă în defensiva Petrolului și a trimis mingea în plasă. În prelungiri, mai exact în minutul 90+6, Luca Băsceanu a reușit primul său gol în tricoul Științei, în urma unui penalty perfect executat.

Un moment notabil al reprizei a doua a fost revenirea pe teren a lui Tudor Băluță. Acesta a intrat în minutul 65, după o absență de peste o lună, cauzată de o intervenție chirurgicală de apendicită.

Petrolul Ploiești: Krell – Papp, Roche, Ignat (46, Dumitrescu) – Ricardinho (72, Rodrigues), M. Dulca, Jyry (82, Hermann), Dongmo – R. Pop (82, Paraschiv), Grozav, V. Gheorghe (46, Chică-Roșă). Antrenor: Eugen Neagoe.

Universitatea Craiova: Isenko – Stevanovic, Screciu, Romanchuk – Teles, D. Matei (85, Băsceanu), Mekvabishvili (65, Băluță), Cicâldău (85, Crețu), Bancu – Nsimba (76, Assad), Etim (65, Baiaram). Antrenor: Filipe Coelho

Grație acestui succes, Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în clasament, acumulând 43 de puncte. În etapa următoare, pe 24 ianuarie, Știința va evolua pe teren propriu, pe stadionul „Ion Oblemenco”, împotriva formației FC Botoșani.

