Cinci goluri și puțini nervi în Universitatea Craiova – Stuttgart II 2-3

Universitatea Craiova a disputat, sâmbătă, un amical cu echipa secundă a celor de la Stuttgart. Nemții s-au impus cu 3-2 la capătul unui meci care a avut trei reprize a câte 40 de minute.

Golurile Științei au fost marcate de Houri (min. 75) și Nsimba (min. 78). De notat, totuși, că Stuttgart 2, conform portalului de specialitate transfermarkt, are un lot cotat la 12,8 milioane de euro. În Superligă, spre exemplu, ar fi fost al șaptelea cel mai bine cotat club.

Meciul a fost presărat şi cu un moment tensionat. În minutul 23 al meciului, în timpul unui contraatac al oltenilor, Steven Nsimba a fost faultat de Luers Julian. Francezul a sărit, ulterior, la gâtul lui Luers Julian. Colegii au intervenit, iar cei doi fotbalişti s-au calmat.

Primul 11: Isenko – Teles, Rus (Stevanovic, min. 29), Romanchuk, Crețu, Mora – Mekvabishvili, Cicâldău – Matei, Nsimba, Monday.

Din minutul 55 au intrat Houri, Fălcușan, Muntean, Băsceanu și Ștefan. Au ieșit Cicâldău, Romanchuk, Etim, Teles și Matei.

Din repriza a treia: Popescu – Gașpăr, Mogoș, Stevanovic, Fălcușan, Ștefan – Houri (Băluță, min. 85), Mekvabishvili (Bancu, min. 98), Șerban – Muntean, Băsceanu.

S-a schimbat planul, alb-albaștrii mai rămân în Antalya

Oltenii se pregătesc, la fel ca majoritatea echipelor din Superliga României, în Turcia pentru restul sezonului. Inițial, cantonamentul trebuia să se încheie pe 12 ianuarie, dată la care era programat zborul spre Craiova, însă planul s-a schimbat.

Jucătorii Universității Craiova vor rămâne în Antalya până pe 16 ianuarie, întrucât condițiile meteorologice din România pentru perioada următoare nu sunt cele mai bune, iar oltenii nu se pot pregăti în condiții optime în baza lor din Bănie.

Din acest motiv, șederea în Antalya a fost prelungită cu încă patru zile. Practic, oltenii își vor continua pregătirea în Turcia până pe 16 ianuarie, zi în care vor zbura înapoi în România. Pe 19 ianuarie este programat duelul cu Petrolul Ploiești din Superliga României.

„Existând riscul de a nu ne putea antrena din cauza condițiilor meteo nefavorabile anunțate la Craiova săptămâna viitoare, s-a decis prelungirea perioadei de cantonament din Antalya. Astfel, Știința va rămâne în Turcia până vineri, 16 ianuarie, pentru a putea continua pregătirile în cele mai bune condiții. Forza Știința!”, a fost anunțul făcut de Universitatea Craiova.

