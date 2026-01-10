Baschet / SCMU Craiova vrea să uite de „episodul“ Ploiești și să triumfe pe Bega

Baschetbaliștii de la SCMU Craiova vor face deplasarea în Banat pentru meciul cu SCM Timișoara, programat sâmbătă, de la ora 19.00. Partida va conta pentru prima etapă din returul sezonului regulat.

Oltenii au încheiat turul pe locul 4, cu 9 victorii și 4 înfrângeri, însă au început anul cum nu se putea mai rău: eșec neașteptat acasă cu Petrolul. Acum, oltenii încearcă să recupereze ce au pierdut și, cu ajutorul unui nou jucător, Jordan Skipper-Brown, sosit din Turcia, de la Trabzonspor, vor încerca să triumfe pe Bega.

Gazdele de la SCM Timișoara vin după patru victorii în ultimele șase meciuri și au încheiat prima parte a sezonului pe locul 6, cu un bilanț de 7-7.

Citește și: Volei (m) / SCMU Craiova începe returul Diviziei A1 cu un meci tare



