FC Hermannstadt – U Craiova 0-2 / Am forțat cât a trebuit, punctele sunt în Bănie

Universitatea Craiova a rezolvat fără emoții duelul cu Hermannstadt, stricându-i lui Dorinel Munteanu debutul la sibieni. Alb-albaștrii s-au impus cu 2-0 și se apropie la doar două puncte de primul loc, ocupat de Rapid.

Prima parte a meciului i-a regăsit pe alb-albaștrii la conducerea jocului. După 5 minute de agitație în jumătatea oltenilor, Hermannstadt s-a stins și au apărut golurile la poarta lui Căbuz. Mai întâi a „mușcat“ Assad, în minutul 15, cu o lovitură de cap excelentă din centrul careului. De remarcat, aici, centrarea perfectă a lui Nicușor Bancu, absent la partida de joi cu Sparta Praga. Avantajul Craiovei a fost dublat de către celălalt atacant, Ștefan Baiaram, care a împins mingea în poartă (31) după o bâlbâială în careul gazdelor. La vestiare s-a intrat cu 2-0 pentru Universitatea și cu un mare boost de încredere pentru partea secundă.

„Leii“ au lăsat-o mai moale, dar tot învingători au ieșit

În repriza a doua s-au făcut modificări, unii jucători au trecut pe bancă, pentru a-și mai trage sufletul, iar jocul, bineînțeles, s-a mai echilibrat. Craiova a renunțat la ofensivă, în ciuda faptului că și-a făcut apariția pe gazon și Etim Monday. În minutul 54, după aproximativ o lună de absență, Carlos Mora a revenit în echipă pentru Știința și nu a făcut-o deloc rău.

Treptat au apărut problemele și la poarta lui Isenko, dar portarul ucrainean a fost imbatabil în două momente extrem de importante, în situație de unu la unu. Din minutul 70 s-a jucat mai mult la trecerea timpului, iar gazdele n-au mai contat în ofensivă. S-a încheiat 2-0 pentru Universitatea, un socr corect la ce s-a jucat, per total, la Sibiu.

Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, Karo, Bejan (46, Issah), K. Ciubotaru – Biceanu (46, Oroian), A. Albu, Jair – Chițu, S. Buș (46, Gjorgjievski), Neguț. Antrenor: Dorinel Munteanu.

Universitatea Craiova: Isenko – A. Rus (46, Mogoș), Stevanovic, Badelj – Teles (54, Mora), Cicâldău (72, Crețu), D. Matei, Anzor, Bancu – Al Hamlawi (67, Nsimba), Baiaram (54, Etim). Antrenor: Filipe Coelho.

Pentru Universitatea Craiova va urma meciul decisiv de la Atena, cu AEK, din grupa de Conference League. Partida va avea loc joi, de la ora 22.00.

