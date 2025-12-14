Cine sunt cei doi fotbaliști care au șanse mari să o părăsească pe Universitatea Craiova

Universitatea Craiova va trece prin noi schimbări în ceea ce privește lotul în pauza de iarnă. Unul dintre jucătorii de pe lista neagră a antrenorului Filipe Coelho este ca și plecat de la echipă.

Cu o campanie de achiziții impresionantă în vară, echipa din Bănie și-a construit un lot puternic și capabil să reziste în competițiile în care este angrenată. Totuși, după 1-2 acasă cu Sparta Praga în etapa a 5-a din Conference League, s-a aflat numele celor doi jucători care vor părăsi Universitatea Craiova în perioada următoare, notează Fanatik.

Unul dintre ei ar fi Florin Ștefan, iar celălalt fotbalist care se desparte de Craiova este Luis Paradela, a cărui situație a fost confirmată și de clubul de care aparține, Deportivo Saprissa, din Costa Rica.

„Am avut discuții cu Paradela și echipa lui. Contractul de împrumut se încheie în decembrie, însă el vrea să rămână la un club din Europa, este visul lui”, a spus Erick Lonnis, directorul sportiv al echipe Deportivo Saprissa, potrivit Futbol Centro America.

