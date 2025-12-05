Alex Crețu, spectacol la flah-interviul de după victoria cu Petrolul: „Suntem și buni!“

Universitatea Craiova a spulberat-o pe Petrolul Ploiești, scor 4-0, și merge „ceas“ în grupele Cupei României Betano.

La finalul partidei, Alexandru Crețu (33 de ani), autorul golului de 3-0 în minutul 57, a vorbit despre forma excelentă a echipei și despre atmosfera frumoasă din vestiar. Mijlocașul oltenilor spune că lotul actual are potențial să se lupte pentru orice obiectiv.

„E important că am câștigat, că marcăm, pentru că asta contează cel mai mult. Am înscris goluri azi și sper să continuăm la fel: cu aceeași agresivitate, același grup unit. Ăsta este un atu al nostru, suntem o familie. Nu e complicat, avem un lot extraordinar. Toți suntem uniți, avem același obiectiv și avem lotul necesar să ne batem pe toate fronturile. Suntem și buni! Noi, sportivii, ne acomodăm destul de repede la schimbarea antrenorului. Suntem obișnuiți și ne adaptăm foarte rapid. Cred că facem o treabă bună.

E prematur să vorbim despre trofee. Important este ce facem zi de zi, meci de meci. E un drum lung, mai sunt multe meciuri până în decembrie și cred că vom rămâne acolo sus. Fanii visează la trofee, e normal. La Universitatea Craiova suporterii iubesc clubul și vor în fiecare an campionatul. Cu calm și liniște, putem reuși. Urmează derby-ul cu CFR. Cred că vom fi pregătiți și sper să luăm cele trei puncte, pentru că avem nevoie de ele”, a spus și Alex Crețu.

