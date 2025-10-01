Mirel Rădoi crede în „minuni“! Tehnicianul cere curaj din partea elevilor săi în meciul cu Rakow

Mirel Rădoi a participat miercuri, 1 octombrie, la conferința de presă premergătoare partidei Rakow – Universitatea Craiova din prima etapă a grupei de UEFA Conference League.

Tehnicianul oltean a subliniat că Rakow, la care joacă și internaționalul român Bogdan Racovițan, este foarte bine organizată defensiv, iar o victorie în Polonia este similară cu o adevărată surpriză. Pentru a spera la acest rezultat, Rădoi a declarat că le-a transmis jucătorilor săi să aibă curaj.

„Ne așteaptă debutul după zeci de ani în grupele cupelor europene. Întâlnim un adversar organizat și mai bun decât noi în dueluri, dar ca orice echipă au și ei momente slabe și puncte slabe. Sperăm să profităm de ele. Cuvântul de bază pentru noi e curaj.

Cu organizarea lor defensivă e greu să plecăm de aici cu punct sau puncte. Sunt sigur că jucătorii care nu vor juca vor avea o doză de amărăciune, dar mă bucur de asta pentru arată că au reacție. Așa cum am spus, e important, dar eu trebuie să fac în așa fel încât jucătorii mei să aibă curaj când arbitrul va fluiera startul meciului. Doar la asta mă gândesc. Dacă se vor ține de planul de joc, putem spera la o minune. Cred că victoria nu ar fi importantă doar pentru suflarea oltenească, ci pentru fotbalul românesc.”, a spus Mirel Rădoi, citat de Digisport.

