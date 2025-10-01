Să veniţi triumfători acasă! Alb-albaştrii au pornit cu încredere maximă spre Polonia

Universitatea Craiova va debuta joi seară, de la ora 22.00, în grupa principală a Conference League, în deplasare împotriva lui Rakow. Oficialii clubului, împreună cu jucătorii şi câteva „legende“ al Craiovei Maxima au decolat miercuri dimineaţă de pe Aeroportul Internaţional din Craiova cu destinaţia Katowice, cel mai apropiat aeroport de localitatea Sasnowiec, locul în care se va disputa meciul cu vicecampioana Poloniei.

Înainte ca alb-albaştrii să ajungă la aeroport, câteva „legende“ al Universităţii Craiova şi-au făcut apariţia la îmbarcarea în avion, în frunte cu Sorin Cârţu. Pe lângă preşedintele Ştiinţei, au mai pornit spre Polonia şi Silvian Cristescu, Silviu Bogdan, Ion Împuşcătoiu şi Lorena Balaci.

Chiar dacă au pierdut la Galaţi şi au remizat cu Dinamo în propriul fief, alb-albaştrii au pornit la drum cu zâmbetul pe buze. Mirel Rădoi nu a stat deoparte, ci din contră, a părut că are o stare de spirit excelentă.

La Katowice, oltenii vor fii aşteptaţi de către autocarul echipei, care îi va transporta, apoi, către oraşul în care va avea loc meciul cu Rakow.

Peste 250 de suporteri vor striga pentru Ştiinţa în Polonia

Conform Fanatik, aproximativ 250 de suporteri din galerie vor face deplasarea în Polonia. Pe lângă aceştia, cel mai probabil vor mai fi și fani care vor alege să plece pe cont propriu. Plecarea spre Sasnowiec va avea loc în această noapte.

Pentru suporterii care vor să facă deplasarea cu mașina personală din Craiova la Sasnowiec, drumul durează aproximativ 13 ore.

Ishmael Barbara o va arbitra pe Universitatea Craiova în Polonia

Centralul partidei va fi Ishmael Barbara, din Malta, un arbitru cunoscut pentru experiența sa în competițiile europene. Alături de el, la cele două linii, vor fi asistenții maltezi Luke Portelli și James Muscat.

Tehnologia VAR va fi gestionată de o brigadă italiană, cu Michael Fabbri ca arbitru video principal. Rosario Abisso va fi în rolul de asistent VAR. Al patrulea oficial, responsabil cu deciziile de pe margine, va fi tot un arbitru maltez, Philip Farrugia.

De menţionat că Ishmael Barbara a mai arbitrat şi alte echipe româneşti în ultimul timp. Acesta a fost la centrul meciului Inter Club d’Escaldes – FCSB, din returul primului tur preliminar al Champions League. De asemenea, arbitrul maltez a arbitrat şi meciul de la Sibiu, de acum doi ani, dintre Corvinul Hunedoara şi Astana, din turul al treilea preliminar al Conference League, încheiat cu scorul de 1-2.

