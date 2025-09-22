Inter leagă victoriile! Formaţia lui Chivu a trecut la limită de Sassuolo, în Serie A

Inter s-a impus pe teren propriu în fața nou-promovatei Sassuolo, scor 2-1, într-un duel al rundei cu numărul 4 din Serie A.

După succesul de la mijlocul săptămânii din Liga Campionilor, 2-0 pe Johan Cruyff Arena cu Ajax, echipa lui Cristi Chivu a înregistrat a doua victorie pe plan intern. Primul triumf a venit în prima etapă a noului sezon din Serie A, 5-0 pe terenul lui Torino.

Inter: J. Martinez – Akanji, Acerbi, Augusto – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Thuram, Esposito. Antrenor: Cristi Chivu.

Sassuolo: Muric – Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig – Kone, Matic, Vranckx – Berardi, Pinamonti, Lauriente. Antrenor: Fabio Grosso

În urma acestui rezultat, „nerazzurri” au acumulat șase puncte și au urcat pe locul 10 în clasamentul din Italia. De cealaltă parte, trupa lui Fabio Grosso a rămas la borna cu numărul 3 și a coborât pe 14.

În etapa viitoare din Serie A, Inter va evolua pe terenul celor de la Cagliari, în timp ce Sassuolo va da piept cu Como, tot în deplasare.

