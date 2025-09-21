25.1 C
Lionel Messi, o nouă „dublă“ decisivă în disputa cu DC United

De Tiberiu Cocora

Lionel Messi a reușit două goluri și a oferit o pasă decisivă, sâmbătă, în meciul pe care echipa sa, Inter Miami, l-a câștigat pe teren propriu, cu scorul de 3-2, în fața formației DC United, în Major League Soccer (MLS).

Inter Miami a deschis scorul în minutul 35, când Messi l-a lansat perfect în profunzime pe Tadeo Allende, iar atacantul a câștigat duelul cu portarul Luis Barraza. DC United a restabilit egalitatea după pauză, prin Christian Benteke (52), înainte ca Messi să iasă la rampă și să marcheze de două ori, în minutele 66 și 85, cu două execuții superbe. În timpul adițional, DC United a înscris pentru a doua oară, prin Jacob Murrell (90+7).

Inter Miami a urcat pe locul al cincilea în Conferința de Est a MLS, cu 52 de puncte.

Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, a marcat 22 de goluri în tot atâtea meciuri de campionat, de la debutul sezonului.

