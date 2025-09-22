Alexandru Mitriță, retragere-șoc de la echipa națională: „E o decizie luată cu sufletul strâns, dar distanța din China e prea mare!”

Alexandru Mitriță, de 30 de ani, a anunțat că se retrage de la echipa națională a României. Decizia a fost comunicată prin intermediul unei scrisori publicate pe site-ul FRF. Fotbalistul a explicat că distanța mare dintre China și România face dificilă prezența sa constantă la lot.

Fostul jucător al Universității Craiova, în prezent la Zhejiang FC, a fost inclus de Mircea Lucescu pe lista preliminară pentru acțiunile echipei naționale din octombrie, împotriva Moldovei și Austriei.

Palmares la echipa națională

23 de meciuri în tricoul României;

4 goluri marcate;

debut la prima reprezentativă în urmă cu peste 7 ani.

Transferat în vara acestui an la Zhejiang FC, Mitriță a adunat deja 11 apariții, reușind 8 goluri și 4 pase decisive.

Mesajul emoționant al lui Mitriță

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României. (…) Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren, voi rămâne un suporter al echipei naționale și voi trăi cu aceeași emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!”, a transmis Mitriță.

