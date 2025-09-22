27.9 C
Craiova
luni, 22 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportFotbalAlexandru Mitriță, retragere-șoc de la echipa națională: „E o decizie luată cu sufletul strâns, dar distanța din China e prea mare!”

Alexandru Mitriță, retragere-șoc de la echipa națională: „E o decizie luată cu sufletul strâns, dar distanța din China e prea mare!”

De Mariana BUTNARIU
Alex Mitriță se retarge din naționala României
Alex Mitriță se retarge din naționala României

Alexandru Mitriță, de 30 de ani, a anunțat că se retrage de la echipa națională a României. Decizia a fost comunicată prin intermediul unei scrisori publicate pe site-ul FRF. Fotbalistul a explicat că distanța mare dintre China și România face dificilă prezența sa constantă la lot.

Fostul jucător al Universității Craiova, în prezent la Zhejiang FC, a fost inclus de Mircea Lucescu pe lista preliminară pentru acțiunile echipei naționale din octombrie, împotriva Moldovei și Austriei.

Palmares la echipa națională

  • 23 de meciuri în tricoul României;
  • 4 goluri marcate;
  • debut la prima reprezentativă în urmă cu peste 7 ani.

Transferat în vara acestui an la Zhejiang FC, Mitriță a adunat deja 11 apariții, reușind 8 goluri și 4 pase decisive.

Mesajul emoționant al lui Mitriță

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României. (…) Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren, voi rămâne un suporter al echipei naționale și voi trăi cu aceeași emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!”, a transmis Mitriță.

Citește și: Patrice Evra, „legenda“ Franţei şi a lui Manchester United, prezent la Craiova

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA