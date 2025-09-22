Patrice Evra, „legenda“ Franţei şi a lui Manchester United, prezent la Craiova

Craiova a fost, în prima parte a zilei de luni, gazda unui eveniment deosebit: raliul de lux Gumball 3000! Pe lângă posibilitatea de a vedea mașini exclusiviste şi de lux, publicul oltean a avut ocazia unică de a se întâlni şi cu Patrice Evra, unul dintre cele mai mari nume din istoria naţionalei Franţei, dar şi a lui Manchester United.

Fostul mare fotbalist francez Patrice Evra, „legenda“ lui Manchester United, dar şi a naţionalei din Hexagon a fost cel mai important nume prezent în centrul Craiovei, la Gumball 3000. Alături de acesta îi enumerăm şi pe Afrobeats Adekunle Gold, DJ Afrojack, Alan Walker, YouTuberii auto DailyDrivenExotics (DDE) și Pog, campionul World Series of Poker, Michael Mizrachi şi vedeta NFL (National Football League – cea mai importantă ligă profesionistă de fotbal american), câștigătorul „Spirit of Gumball” de anul trecut, Jimmy Graham!

Evra, asediat de fani la Craiova

Patrice Evra şi-a făcut apariţia la Craiova în stilul caracteristic, într-un Ferrari care a atras toate privirile. Bolid-ul a fost parcat chiar în faţa Primăriei Craiova şi, după câteva secunde bune de respiro, a coborât în mulţimea de fani. Acesta a făcut câteva poze, a semnat câteva tricouri şi a pornit în grabă spre Muzeul de Arte, unde era aşteptat de mai marii oraşului.

Mașini exclusiviste și super-rare au fost expuse în Piața Mihai Viteazul din Craiova. Fondatorul Gumball 3000, Maximillion Cooper, s-a urcat la volanul unui Brabus Rolls Royce Cullinan personalizat împreună cu soția sa, câștigătoare a premiului Grammy – rapperița EVE. De asemenea, superstarul DJ norvegian Alan Walker s-a evidenţiat într-un Brabus G800.

Ce este Gumball 3000, evenimentul major din Craiova

Gumball 3000 este un raliu de lux, unde mașinile de lux din peste 40 de țări vin în fața publicului, participanții fiind majoritatea vedete din lumea cinematografiei, muzicii sau sportului. Evenimentul are o durată de o săptămână și are rolul de a parcurge o rută de 3000 de mile, de unde și numele său.

Gumball 3000 înseamnă și activități caritabile. Așa cum se întâmplă la Istanbul, Valencia sau Nisa, Gumball 3000 strânge fonduri pentru organizația caritabilă Gumball 3000, sprijinind inițiative dedicate tinerilor din întreaga lume, inclusiv programe derulate în parteneriat cu organizații precum The King’s Trust și Laureus Sport for Good.

