Universitatea Craiova a reuşit să se impună, scor 2-0, în partida susţinută duminică seară, pe stadionul „Ion Oblemenco“, în faţa Farului Constanţa, contând pentru etapa a 9-a din Superligă.

Alb-albaștrii au deschis scorul prin Steven Nsimba, care a trimis mingea peste Buzbuchi de la 8 metri lateral dreapta (’23, 1-0).

Știința și-a mărit avantajul prin Victor Dican, care a trimis în propria poartă de la 2 metri, după o pasă puternică a lui Bancu (’77, 2-0).

„U“ Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu (’79, Rus), Badelj – Ştefan (’73, Mekvabishvili), D. Matei (’72, Rădulescu), T. Băluţă, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi (’84 Monday), Nsimba (’73, Baiaram). Antrenor: Mirel Rădoi.

Farul: Buzbuchi – Dican, Larie, Pellegrini (’46, G. Iancu), Ganea – Vînă, Diogo (’73, Grygorian), Radaslavescu (’79, Duțu) – Sima (’73, Cojocaru), Işfan (’79, Markovic), R. Tănasă. Antrenor: Ianis Zicu.

Cartonaşe galbene: Romanchuk ’35, Nsimba ’37, D. Matei ’39 / Sima ‘5, Pellegrini ‘6, Radaslavescu ’19, Romalho ’70.

Au arbitrat: Marcel Bîrsan – Vasile Marinescu, Ionuţ Neacşu; Bogdan Dumitrache.

VAR: Sorin Costreie, Valentin Porumbel.

Observatori: Claudiu Boaru, Corneliu Fecioru.

În etapa viitoare, Universitatea Craiova va juca în Moldova, împotriva echipei Oţelul Galaţi (20 septembrie, ora 21.00).

