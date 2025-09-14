Superliga | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 9

Vineri, 12 septembrie: U Cluj – Rapid 0-0.
Sâmbătă, 13 septembrie: UTA Arad – FC Argeș 3-3, Metaloglobus – CFR Cluj 1-1.
Duminică, 14 septembrie – ora 15.45: Oțelul Galați – FC Botoșani, ora 18.00: Universitatea Craiova – Farul Constanța, ora 21.00: Csikszereda – FCSB.
Luni, 15 septembrie – ora 18.00: AFC Hermannstadt – Unirea Slobozia, ora 21.00: Petrolul – Dinamo.
Clasament: 1. „U“ Craiova 20 puncte (golaveraj 17-9), 2. Rapid 19 (14-6), 3. FC Argeș 16 (16-13), 4. Dinamo 15 (12-8), 5. UTA 14 (14-13), 6. Botoșani 13 (16-9), 7. U Cluj 13 (11-8), 8. Farul 13 (11-10), 9. Slobozia 11 (11-10), 10. Oţelul 10 (10-9), 11. Hermannstadt 7 (7-10), 12. CFR Cluj 7 (12-17), 13. Petrolul 6 (7-9), 14. FCSB 6 (10-14), 15. Metaloglobus 2 (8-19), 16. Csikszereda 2 (7-19).
Citește și: Universitatea Craiova, iertată de UEFA!