Știri de ultima orăSportFotbalLiga 2 | Scaunul lui Claudiu Niculescu se clatină serios

De Alexandru VIRTOSU

CSM Slatina se tot afundă în subsolul clasamentului de la Liga 2, având doar trei puncte în şase etape. Echipa lui Claudiu Niculescu a „reuşit“ să o comită iarăşi pe teren prorpiu, remizând, 1-1, cu CS Tunari. Oltenii au deschis scorul în meciul de sâmbătă, de pe stadionul „1 Mai“, prin George Leaţă (’23 – penalti). Tot de la punctul cu var au înscris şi oaspeţii, autor fiind Claudiu Dragu (’87).

CSM Slatina: Răcășan – I. Mitran, Bărăitaru, A. Stan, Tud. Oltean, C. Radu, Trașcu, Prejmerean, Leață, M. Lupu, Siafa Etoha.
Rezerve: Pricopi – Den. Dragu, Lăpădătescu, Kayondo, Buta, Năstăsie, Rodri Hernando, Al. Sima, Mihaiu.
Antrenor: Claudiu Niculescu.

CS Tunari: Moroz – L. Ion, Țegle, N. Roșu, Plumbuitu, Cl. Dragu (cpt.), Bara, Vl. I. Tudorache, Hlistei, R. Stanciu, Stănică.
Rezerve: Micu – Pîrcălabu, Gyorgyi, Ad. Bălan, Vl. Filip, Spătaru, P. Mutu, Budescu, M. Șerban.
Antrenor: Bogdan Pătrașcu.

În etapa viitoare, CSM Slatina va juca în deplasare, la Concordia Chiajna (sâmbătă, 20 septembrie, ora 11.00).

