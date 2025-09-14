CSM Slatina se tot afundă în subsolul clasamentului de la Liga 2, având doar trei puncte în şase etape. Echipa lui Claudiu Niculescu a „reuşit“ să o comită iarăşi pe teren prorpiu, remizând, 1-1, cu CS Tunari. Oltenii au deschis scorul în meciul de sâmbătă, de pe stadionul „1 Mai“, prin George Leaţă (’23 – penalti). Tot de la punctul cu var au înscris şi oaspeţii, autor fiind Claudiu Dragu (’87).

CSM Slatina: Răcășan – I. Mitran, Bărăitaru, A. Stan, Tud. Oltean, C. Radu, Trașcu, Prejmerean, Leață, M. Lupu, Siafa Etoha.

Rezerve: Pricopi – Den. Dragu, Lăpădătescu, Kayondo, Buta, Năstăsie, Rodri Hernando, Al. Sima, Mihaiu.

Antrenor: Claudiu Niculescu.

CS Tunari: Moroz – L. Ion, Țegle, N. Roșu, Plumbuitu, Cl. Dragu (cpt.), Bara, Vl. I. Tudorache, Hlistei, R. Stanciu, Stănică.

Rezerve: Micu – Pîrcălabu, Gyorgyi, Ad. Bălan, Vl. Filip, Spătaru, P. Mutu, Budescu, M. Șerban.

Antrenor: Bogdan Pătrașcu.

În etapa viitoare, CSM Slatina va juca în deplasare, la Concordia Chiajna (sâmbătă, 20 septembrie, ora 11.00).

