Joi, 11 septembrie: FC Voluntari – Concordia Chiajna 1-0, Steaua Bucureşti – ASA Tg. Mureş 2-1.
Vineri, 12 septembrie: Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bihor Oradea 0-3.
Sâmbătă, 13 septembrie: Metalul Buzău – CSC Şelimbăr 1-0, CSC Dumbrăviţa – Sepsi Sfântu Gheorghe 1-2, AFC Câmpulung Muscel – Chindia Târgovişte 1-1, FC Bacău – CSM Reşiţa 0-0, Gloria Bistrița – CS Dinamo Bucureşti 2-1, CSM Slatina – CS Tunari 1-1, CS Afumaţi – Poli Iași 2-0.
Duminică, 14 septembrie: Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara 2-4.
Clasament: 1. Corvinul 16 puncte (golaveraj 11-4), 2. Bihor 15 (16-7), 3. Tg. Mureş 13 (14-5), 4. Chindia 13 (13-5), 5. Steaua 13 (13-8), 6. Voluntari 13 (6-3), 7. Chiajna 10 (14-6), 8. Reșița 10 (13-6), 9. Afumaţi 10 (8-6), 10. Buzău 10 (7-5), 11. Sepsi 10 (5-6), 12. Ceahlăul 10 (7-12), 13. Iași 8 (6-5), 14. Bacău 6 (7-8), 15. Tunari 6 (8-10), 16. Bistriţa 6 (5-9), 17. CS Dinamo 5 (6-10), 18. Câmpulung 4 (5-17), 19. Slatina 3 (4-8), 20. Dumbrăvița 3 (8-14), 21. Șelimbăr 0 (4-13), 22. Satu Mare 0 (6-19).
Citește și: Gabriel Boldici, internat în stare gravă după un infarct