Mircea Lucescu surprinde: „Sunt mulțumit. Excluzând golurile, am făcut un meci bun!“

De Tiberiu Cocora

România a fost readusă cu picioarele pe pământ de către Canada, după ce a pierdut la scor de neprezentare partida de pe Arena Națională, scor 0-3. Rezultatul a fost și este unul rușinos, având în vedere modul în care România s-a prezentat în fața propriilor fani.

La finele partidei, selecționerul Mircea Lucescu a surprins la flash-interviu. Acesta s-a declarat mulțumit de ceea ce echipa națională a arătat pe teren și a menționat că meciul care îl interesează e doar cel cu Cipru, de marți seară.

„Nu va fi moralul afectat. Înfrângerea a fost categorică, golurile au venit în urma unor situații care puteau fi altfel interpretate. Eu sunt mulțumit, am avut ocazii bune, dar nu ne-a intrat. Excluzând golurile, chiar am făcut un meci bun. Trebuie să fie o învățătură de minte, dar nu fac mare caz din asta, pentru că pe noi ne interesa doar meciul de marți, cu Cipru. Canada este o echipă foarte puternică, solidă, cu individualități. Le-am și dat șansa să joace pe porțiuni scurte de teren, dar în fine, am greșit în unele momente și-a costat. Am dat posibilitatea echipei de la EURO să joace după o perioadă lungă. Relațiile de joc nu au fost cele mai bune, dar au revenit toți împreună și asta contează mult“, a declarat Mircea Lucescu.

Citește și: Ei au dat, noi am luat! România, readusă cu picioarele pe pământ de Canada

