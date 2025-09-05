Ei au dat, noi am luat! România, readusă cu picioarele pe pământ de Canada

România a fost extrem de „mică“ în meciul amical cu Canada, de vineri seară, de pe Arena Națională! Tricolorii au pierdut cu scorul de 3-0 în fața unei echipe care nu este deloc plină de vedete și care a lăsat impresia că nu a forțat în niciun moment. Ai noștri au ratat câteva oportunități prin unicul atacant, Denis Drăguș, dar jocul prestat a lăsat un gust amar fanilor prezenți la meci și nu numai.

În minutul 11, Jonathan David a deschis scorul cu o lovitură de cap, plasată, după ce a primit o centrare perfectă din lovitură liberă. Apoi, în minutul 21, Horațiu Moldovan s-a făcut de râs. Portarul echipei naționale a vrut să îl dribleze pe Ahmed, dar atacantul canadian a blocat tentativa lui Horațiu, i-a furat mingea și a marcat din apropiere.

În repriza secundă am avut parte de câteva ratări ale lui Denis Drăguș, cel care l-a înlocuit pe Luis Munteanu din primul unsprezece pe ultima sută de metri. Acesta nu l-a putut învinge în două rânduri pe portarul canadian, care a avut o zi mare la București. Pe fondul ratărilor noastre a venit și golul lor, ce-al de-al treilea. Oaspeții au înscris superb pentru 3-0 după o combinație scurtă în careu. Mingea a ajuns pe șutul lui Sigur, care a trimis perfect la colțul lung. Din acel moment s-a încheiat și meciul, pentru că absolut nimic notabil nu s-a mai petrecut până la final.

România: Moldovan – Rațiu (85, Sorescu), Ghiță, Burcă (61, Popescu), Bancu (61, Chipciu) – M. Marin, R. Marin, Stanciu (61, Tănase) – Man (74, Mitriță), Drăguș (74, Miculescu), Dobre. Selecționer: Mircea Lucescu.

Canada: Crepeau – Sigur, Cornelius, De Fougerolles (82, Waterman), Laryea – Buchanan (77, David P), Kone (64, Saliba), Eustaquio, Ahmed (64, Nelson), J. David (79, Hoilett), Oduwaseyi (82, Bassong). Selecționer: Jesse March.

Aceasta a fost prima victorie a Canadei în fața unui adversar european, pe teren european, din 2011.

Pentru România va urma meciul oficial cu Cipru, de la Nicosia, din preliminariile Cupei Mondiale. Partida va avea loc marți, de la ora 21.45.

