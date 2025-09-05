România U21 a debutat cu un egal, scor 0-0, în preliminariile EURO 2027, împotriva naționalei de tineret a celor din Kosovo. Tricolorii au avut ocaziile lor, însă puteau și pierde, dacă adversarii ar fi reușit să fructifice ocaziile din prima parte a întâlnirii.

Naționala de tineret a pornit la drum cu obiectivul de a bifa cea de-a 5 prezență consecutivă la un turneu final U21. Partida a început greoi, iar oaspeții au avut prima ocazie de a marca după aproape un sfert de oră. După alte două minute de joc, tot kosovarii au fost mai periculoși și au ratat o nouă șansă de a marca. Frokaj a centrat bine dintr-un corner, iar Muqaj a reluat puțin peste poartă. Prima ocazie a tricolorilor a venit abia în minutul 33. Mihnea Rădulescu a încercat poarta din lovitură liberă, dar Seji a respins fără mari emoții.

Nimic notabil nici după pauză

Prima ocazie a părții secunde le-a aparținut tot elevilor lui Costin Curelea, dar șutul lui Burnete s-a dus pe lângă poartă. Pe final, Ioan Vermeșan s-a trezit cu mingea la picior în careul advers și a șutat superb la colțul lung, dar Seji a intervenit extraordinar și a respins în corner.

România U21 – Kosovo U21 s-a încheiat 0-0, ambele formații asigurându-și câte un punct. Tot în grupa noastră, Finlanda a învins San Marino cu 7-0, iar Spania U21 a trecut de Cipru U21 cu scorul de 2-0.

România U21: Lefter – Strata, Duțu, Tudose, David – Mihai, Vulturar – Rădulescu, Radaslavescu, Musi – Burnete. Selecționer: Costin Curelea.

Kosovo U21: Seji – Sahitaj, Selmonaj, Shala, Vokrri – Hasani, Muqaj, Ademi, Imeri – Frokaj, Berisha. Selecționer: Afrim Toverlani.

