35.1 C
Craiova
joi, 4 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportFotbalNaționala U16, victorie contra Portugaliei la Turneul celor 4 Națiuni

Naționala U16, victorie contra Portugaliei la Turneul celor 4 Națiuni

De Tiberiu Cocora

În perioada 31 august – 8 septembrie, reprezentativa U16 a României participă la Turneul celor 4 Națiuni, competiție organizată în Danemarca.

În prima partidă, tricolorii s-au impus cu 2-1 în fața Portugaliei! Au marcat: Loghin ’44, Oltean ’86 / Bastianele ’24

România: 1. R. Andrei – 2. T. Ivan, 4. D. Loghin, 5. D. Rosiu – cpt., 3. M. Anghel – 8. M. Pădure, 6. D. Jimborean – 7. S. Cîra (17. V. Berceanu), 10. M. Grosu, 11. A. Iovan (20. D. Oltean) – 9. L. Pall (15. P. Dudescu). Selecționer: Alexandru Ciobanu.

În cadrul turneului, tricolorii vor mai întâlni Danemarca (vineri, 5 septembrie, ora 18.00, Middelfart Stadium) și Turcia (duminică, 7 septembrie, ora 13.00, Strib Stadium).

Citeşte şi: Baiaram, la primul contact cu naţionala: „Tatălui îi datorez tot ce sunt în momentul de față!“


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA