Naționala U16, victorie contra Portugaliei la Turneul celor 4 Națiuni

În perioada 31 august – 8 septembrie, reprezentativa U16 a României participă la Turneul celor 4 Națiuni, competiție organizată în Danemarca.

În prima partidă, tricolorii s-au impus cu 2-1 în fața Portugaliei! Au marcat: Loghin ’44, Oltean ’86 / Bastianele ’24

România: 1. R. Andrei – 2. T. Ivan, 4. D. Loghin, 5. D. Rosiu – cpt., 3. M. Anghel – 8. M. Pădure, 6. D. Jimborean – 7. S. Cîra (17. V. Berceanu), 10. M. Grosu, 11. A. Iovan (20. D. Oltean) – 9. L. Pall (15. P. Dudescu). Selecționer: Alexandru Ciobanu.

În cadrul turneului, tricolorii vor mai întâlni Danemarca (vineri, 5 septembrie, ora 18.00, Middelfart Stadium) și Turcia (duminică, 7 septembrie, ora 13.00, Strib Stadium).

